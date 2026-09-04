«Ответственность» за полеты: во Франции ограничили передвижение комаров

Фото: www.globallookpress.com

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Власти решили бороться с насекомыми необычным способом.

Мэр коммуны Сен-Жюст-Сен-Рамбер на востоке Франции Оливье Жоли издал распоряжение о запрете полетов тигровых комаров над территорией населенного пункта. О подписанном документе сообщил телеканал BFMTV.

Поводом для такого решения стало распространение тигровых комаров во Франции. Ранее этот вид насекомых был характерен для тропических и субтропических регионов, однако из-за повышения температуры начал активнее появляться в других районах страны.

Тигровые комары считаются опасными из-за способности переносить инфекционные заболевания, включая лихорадку денге. Согласно распоряжению мэра, насекомым запрещается находиться в воздушном пространстве Сен-Жюст-Сен-Рамбера, а при нарушении требования им грозит «ответственность».

Также Оливье Жоли призвал жителей коммуны принять меры для снижения распространения комаров. В частности, он рекомендовал убирать емкости с застоявшейся водой и закрывать неиспользуемые бассейны и пруды.

Ранее ученые пришли к выводу, что к 2085 году лихорадка денге может распространиться почти по всей территории Франции, за исключением горных районов страны.

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