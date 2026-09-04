Суд в Москве заблокировал порносайты с оскорблениями христиан

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

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На ресурсах публиковали ролики сексуального характера с образами церковных служителей.

Люблинский суд Москвы заблокировал интернет-ресурсы, на которых размещались видеоролики с осквернением христианских символов и материалами, оскорбляющими чувства верующих. Об этом свидетельствуют материалы дела, с которыми ознакомился 5-tv.ru.

Основанием для решения стало требование прокуратуры. В ходе проверки было установлено, что на указанных ресурсах размещались видеоролики порнографического характера со сценами сексуальных действий с использованием образов церковных служителей.

«В свободном доступе имеются видеоролики порнографического характера, демонстрирующие сцены совершения действий сексуального характера с использованием образов церковных служителей, которые преследуют цель оскорбить религиозные чувства православных христиан», — говорится в материалах дела.

Также выяснилось, что доступ к материалам не был ограничен, в том числе для несовершеннолетних пользователей. Кроме того, установить владельцев сайтов или доменных имен не удалось.

В постановлении суда отмечается, что за публичное осквернение религиозной или богослужебной литературы, а также символов предусмотрена административная ответственность. Оскорбление чувств верующих относится к уголовным деяниям.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Пермском крае пресекли деятельность преступной группы, которая занималась изготовлением порнографических материалов с участием несовершеннолетних. По данным следствия, участники группы арендовали квартиры в Чайковском, приобрели оборудование и через интернет привлекали школьников к съемкам, предлагая им денежное вознаграждение. Всего в незаконную деятельность были вовлечены десять девочек и один мальчик.

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