Поцелуи животных и молоко тараканов: названы самые необычные открытия года

В Цюрихе впервые за 35 лет прошла церемония Шнобелевской премии

Фото: Reuters/Brian Snyder

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Лауреаты представили работы, которые изучают привычные явления с неожиданной стороны.

В швейцарском Цюрихе прошла 36-я церемония вручения Шнобелевской премии, которая впервые за 35 лет состоялась за пределами Бостона.

Организаторы решили перенести мероприятие из США. Основатель премии и ведущий церемонии Марк Абрахамс объяснил это тем, что они не могут заставлять зарубежных ученых и журналистов рисковать поездками в Америку.

Среди отмеченных в этом году работ оказались исследования, посвященные самым разным темам — от поведения животных до особенностей повседневных процессов.

Ученые под руководством Матильды Бриндл из Оксфорда предложили новое определение поцелуя, которое не ограничивается только человеческой анатомией. Исследователи сформулировали понятие, применимое к разным видам животных, включая муравьев, птиц и белых медведей, при этом исключив такие процессы, как кормление и вылизывание.

Награду в области экономики получили исследователи из США, Мексики и Канады. Они изучили связь между социальным положением человека и склонностью к неэтичному поведению. Авторы работы пришли к выводу, что представители более высокого социального класса чаще могут нарушать правила и демонстрировать чувство вседозволенности.

Группа ученых из Индии, Франции, Японии и США исследовала молочные белки живородящего таракана Diploptera punctata. Специалисты выяснили, что это вещество примерно в три раза питательнее коровьего молока благодаря особой кристаллической структуре, которая позволяет сохранять высокую концентрацию питательных элементов.

Японский ученый Токудзи Унно получил признание за исследование процесса сморкания. Его работа была посвящена правильной технике этой процедуры, поскольку ошибки могут привести к инфекциям или травмам.

Еще одно исследование касалось конструкции писсуаров. Команда под руководством Чжао Паня с помощью дифференциальных уравнений изучила форму сантехнических устройств и пришла к выводу, что ее практически не меняли более ста лет. По расчетам ученых, из-за брызг в туалетах США ежедневно может попадать около миллиона литров мочи.

В технологической категории наградили ученых, которые предложили использовать хоботки комаров для создания высокоточной 3D-печати.

Лауреаты премии по биологии из Бразилии и Австралии изучили поведение змей и выяснили, что чаще всего укусы происходят при контакте с головой рептилии. Для эксперимента ученые в защитной обуви имитировали прикосновения к разным участкам тела змей, чтобы определить причины нападения.

Шнобелевскую премию в 1991 году учредил научно-юмористический журнал AIR (Annals of Improbable Research, «Анналы невероятных исследований»). Награда присуждается за открытия, которые, по формулировке организаторов, сначала заставляют людей смеяться, а затем задуматься.

Название Ig Nobel Prize является отсылкой к Нобелевской премии и созвучно английскому слову ignoble, которое переводится как «постыдный» или «неблагородный».

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