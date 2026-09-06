«Душа светлая»: Волочкова призналась, что ей ближе помощница, чем дочь

Волочкова призналась, что ей ближе помощница Лола, чем дочь Ариадна

Фото, видео: legion-media/Persona Stars/053; 5-tv.ru

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Разговор об отношениях с родственниками превратился в признание о человеке, который стал для артистки важной частью повседневной жизни.

Балерина Анастасия Волочкова призналась, что сейчас ей ближе ее помощница Лолита Саидова, чем дочь Ариадна. Об этом артистка рассказала в беседе с 5-tv.ru.

Отвечая на вопрос, кто ей сейчас ближе — Лола или дочь, Волочкова заявила, что больше всего времени проводит именно с помощницей.

«Сейчас со мной ближе Лола, потому что с Лолой мы каждый день в одном доме и в одной команде. У Лолы рабочий телефон, и душа светлая», — сказала балерина.

Артистка призналась, что чувствует от Лолы большую поддержку и близость.

«У меня ощущение, что Лола ко мне относится лучше, чем моя мама», — отметила Волочкова.

По словам балерины, с некоторыми родственниками у нее сложились непростые отношения.

«У меня с близкими родственниками, людьми близкими по крови, сложные отношения. Потому что они сопряжены с фальшью, с лицемерием, с потребительством, когда ко мне обращались только тогда, когда что-то нужно: деньги или решение какого-то вопроса», — рассказала артистка.

Волочкова добавила, что приняла сложившуюся ситуацию и больше не чувствует обязанностей перед родственниками.

«Я всем все сделала из своих родственников и больше никому ничего не должна. Если они кто-то выбрал деньги, кто-то выбрал другие манипуляции — это их выбор», — сказала она.

Лолиту Саидову Волочкова ранее называла близким человеком. Она начинала работать у балерины домработницей, а позже стала ее помощницей и PR-директором, занимаясь организацией проектов артистки.

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