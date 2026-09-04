«Задержали и не пускают»: до конца года в России решат судьбу овербукинга

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Авиакомпаниям скоро придется работать по новым правилам.

Российским авиакомпаниям скоро придется работать по новым правилам. После сотен жалоб пассажиров министерство транспорта предложило вывести из «серой» зоны овербукинг. Это ситуация, когда билетов продают больше, чем мест в самолете. Но ужесточение требований к перевозчикам — может обернуться другой проблемой для путешественников. Все объяснит корреспондент «Известий» Захар Акопов.

Несколько пассажиров рейса Москва — Калининград были сильно удивлены, когда после пройденной регистрации в самолет их просто не пустили.

«Сначала задержали на два часа, а теперь вообще не пускают на рейс. Потрясающе. Всегда мечтал об этом», — возмущается пассажир Игорь Живичкин.

В авиакомпании озвучили две причины такого развития событий: замена самолета и невезение.

«Компоновка борта стала меньше. Вы на рейс не попадаете, потому что вы не пролазите по количеству человек. Там нет параметров. Система сама отбирает пассажиров рандомно», — объяснила представительница авиакомпании.

А вот сами пассажиры уверены — они стали жертвой овербукинга.

«Шок, непонимание, как быть, что делать. За пять минут до посадки ко мне вышел стюард и сказал, что есть одно место и меня могут посадить», — рассказала пассажирка Людмила Свешникова.

По статистике, до 10% пассажиров опаздывают или вовсе не приезжают на рейс. Чтобы не терять прибыль, авиакомпании продают билетов больше, чем в самолете мест. Такая система и называется овербукинг. Как это ни странно, проблемы начинаются, когда все путешественники дисциплинированы и не собираются пропускать перелет. В результате конфликт с перевозчиком обеспечен.

В 2023 году семь пассажиров не смогли вовремя улететь из столицы в Читу и Улан-Удэ. Чтобы избежать подобных ситуаций, Минтранс предложил законодательно прописать правила овербукинга.

«Регулируемый овербукинг позволяет более эффективно использовать самолет и тем самым повышать доступность перевозок без необходимости немедленного увеличения флота», — сказал председатель Комиссии по вопросам транспортной безопасности Общественного совета министерства транспорта России Вячеслав Керов.

Это позволит обезопасить пассажиров в случае отказа в посадке на рейс и наложить на перевозчика ряд обязательств.

«Не только компенсировать стоимость поездки либо предоставить альтернативную возможность приобретения билетов в другом воздушном судне, но и также во время ожидания взять пассажира под свою опеку и за свой счет предоставить бутилированную воду, горячее питание либо гостиницу», — сказал председатель Коллегии адвокатов города Москвы Евгений Грицун.

Предполагается, что инициатива коснется только популярных авиарейсов с большим количеством регулярных перелетов.

«Если у вас самолет летает где-то там на северах или на Дальнем Востоке раз в неделю, то перепродажа билетов, ну, конечно же, недопустима. Человек не может сидеть целую неделю и ждать следующего рейса, даже если вы ему такой билет предоставите», — сказал авиаэксперт, главный редактор портала Авиа.ру Роман Гусаров.

Согласно мировой практике, введение овербукинга положительно влияет на ценообразование. Однако, по мнению экспертов, в России снижения стоимости билета ждать не стоит.

«Сейчас нам нужно внедрить такой механизм, который как раз не привел бы к тому, что цены начнут расти, то есть не создал бы какой-то слишком жесткой нагрузки для авиакомпании», — сказал главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ, член Общественного совета при Росавиации Федор Борисов.

Первые обсуждения с авиаперевозчиками Минтранс проведет уже в сентябре. Окончательно решить судьбу овербукинга в России Минтранс планирует до конца года.

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