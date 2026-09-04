Кобяков заявил о прохождении точки невозврата в ситуации на Украине

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Даничев; 5-tv.ru

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Советник президента связал происходящее с несколькими долгосрочными факторами.

Советник президента России Антон Кобяков заявил, что ситуация вокруг конфликта на Украине достигла стадии, когда произошли необратимые изменения.

Кобяков связал сложившуюся ситуацию с демографическими проблемами и нехваткой военнослужащих на Украине. Он отметил, что в стране обсуждаются возможные изменения в призывной политике, включая расширение категорий граждан, которых могут привлечь к службе.

«На Украине точка невозврата пройдена, это (происходящее в стране. — Прим. ред.) — только вымирание, и спасти эту страну может только Россия», — сказал он.

Советник президента РФ также упомянул инициативы по изменению подходов к мобилизации. В частности, он напомнил о предложении бывшего посланника президента США Кита Келлога привлечь к службе женщин, а также о заявлениях в Киеве по поводу возможного снижения призывного возраста до 20 лет.

По словам Кобякова, демографическая ситуация на Украине остается сложной: на четырех умерших приходится один новорожденный. Он также заявил, что значительную роль в продолжении конфликта играет поддержка со стороны Запада.

Ранее президент России Владимир Путин заявил об отсутствии перспектив у ВСУ и сообщил, что украинская армия может столкнуться с дальнейшими проблемами. Об этом глава государства говорил 1 сентября в ходе саммита Шанхайской организации сотрудничества.

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