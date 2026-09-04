Фото, видео: FILIP SINGER/ТАСС; 5-tv.ru

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Бывший государственный чиновник в очередной раз прилетел в Вашингтон, чтобы открыть собственную фирму.

Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров, чья отставка в середине лета вызвала так называемые «картонные» протесты, похоже, потерял должность не только из-за разногласий с Зеленским. Еще возглавляя ведомство, он выстраивал тесные связи с американской технологической компанией Palantir. Она помогала Киеву с системами анализа данных и искусственным интеллектом.

И теперь эти связи становятся крепче. Глава ИИ-гиганта Алекс Карп стал первым крупным инвестором нового оборонного проекта Федорова. Что именно намерены создавать воинствующие партнеры — изучал корреспондент «Известий» Александр Якименко.

За каждым шагом бывшего министра обороны на Украине теперь наблюдают с особой тщательностью. Вопрос, откуда у Михаила Федорова вдруг появилась бронь от мобилизации, теперь рассматривает особая комиссия Верховной Рады. Заседание начнется еще через несколько часов, а представитель общественного антикоррупционного совета уже примеряет на себя роль обвинителя.

«Это вопрос к НАПК — агентству по предотвращению коррупции. Оно обязательно должно разобраться в этой истории: есть ли тут конфликт интересов, есть ли основания для дела?» — сказал председатель Общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны Украины Юрий Гудименко.

НАПК — государственная структура, она под контролем Зеленского. А вот прокуроры НАБУ, которая связана с США, молчат. Федоров, из-за увольнения которого в стране месяц шли «картонные» протесты, свой имидж ставленника Запада только укрепляет. На этой неделе он в очередной раз прилетел в Вашингтон, теперь — чтобы открыть собственную фирму. Первым и основным инвестором стал Алекс Карп — глава компании Palantir, чьи системы обслуживают Пентагон и наводили американские ракеты на цели в Иране.

«Вы запускаете компанию, которая, как мне кажется, станет определяющей для всего мира, — вы будете предлагать союзным странам в качестве продукта свои знания и опыт в ведении войны», — сказал главный исполнительный директор Palantir Technologies Алекс Карп.

В Верховной Раде уверены — это часть коррупционной схемы Федорова. По закону он еще год не имеет права работать в сфере чувствительных данных. А его связи с американскими компаниями искусственного интеллекта уже давно вызывали подозрения: именно он, будучи министром обороны, подписывал контракты, по которым Palantir фактически превратила Украину в полигон для испытания новых алгоритмов своего боевого ИИ.

«Это опасность для нас, во-первых, потому что эти разработки могут использовать против Украины, а во-вторых, потому что ими управляют иностранные компании и миллиардеры, которые известны как технофашисты», — сказала медиа-аналитик, политтехнолог Марина Данилюк-Ярмолаева.

Речь как раз об основателе Palantir Питере Тилле. «Технофашистом» его назвали после публикации им скандального манифеста, в котором он предложил передать власть над людьми искусственному интеллекту. Теперь Федорова открыто обвиняют в том, что он стал проводником тех же идей на Украине.

«Федоров — это вообще, ну, по сути, машина по уничтожению украинцев, по использованию их в интересах Карпа, Питера Тиля и всей этой „соросятины“, которая использовала Украину как таран для достижения своих целей», — сказал депутат Верховной Рады Украины в 2012–2019 годах Евгений Мураев.

Примечательно, что бронь от мобилизации Федорову оформила компания, которую связывают с фондом Сороса. На Западе вообще явно продолжают делать ставки именно на него: в Италии назначили советником по обороне, а в США поставили во главе новой экспериментальной компании. И бронь, кстати, оформили до конца 2027 года.

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