Готовились неделю: как проходил штурм Рубежного на добропольском направлении

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

ВСУ в отчаянии поджигали примыкающие к населенному пункту поля.

Самые интенсивные бои сегодня идут на добропольском направлении. Под нашим контролем важнейшая трасса, ведущая в краматорскую агломерацию. Это удалось сделать после освобождения Рубежного.

Боевики ВСУ до последнего пытались удержать позиции. И чтобы хоть как-то замедлить наступление российских войск, поджигали примыкающие к населенному пункту поля. Но наши подразделения смогли извлечь из этого преимущество. Детали штурма герои операции рассказали корреспонденту «Известий» Эмилю Тимашеву.

К штурму Рубежного готовились как минимум неделю. Каждый шаг контролирует разведка с воздуха, подсказывает, где прячется противник и с какой стороны заходить. Когда бойцы подходят максимально близко, в ход идут наши ударные дроны.

Рубежное разом накрыло огнем и дымом. Противник не понимает, откуда бьют. В панике начинает откатываться. И в этой суматохе взвод младшего сержанта с позывным «Гор» одним из первых врывается на главную улицу, на ходу открывая огонь по боевикам.

«Птички, FPV тоже подавляли отступающих. Они полностью дезориентировались. Мы воспользовались моментом и начали подавлять», — сказал командир взвода 35-й мотострелковой бригады ВС РФ с позывным «Гор».

Когда дым рассеялся, бойцам осталось только разобрать трофеи. Форма и обмундирование украинские, а вот вооружение практически все натовское.

— Это автомат производства Чехии. Больше вооружение иностранное у них.

Рубежное — село небольшое, но стратегически важное. Оно почти вплотную примыкает к трассе Доброполье — Краматорск. Таким образом, наши войска берут под контроль большую часть магистрали, что серьезно усложняет логистику ВСУ на всем северном фланге. Пути снабжения отрезаны. Постепенно вбивается клин между городами Доброполье и Белозерское.

Российские войска уже вышли на окраины Доброполья с трех сторон, взяв противника в «клещи» и методично поливая плотным огнем опорники ВСУ.

В небе над Добропольем не прекращается воздушный бой. Взлетает дрон-перехватчик. Здесь самое главное — быстро выйти на позицию, проверить еще раз дрон и запустить. На все про все — две-три минуты. Так бойцы 23-го зенитно-ракетного дивизиона 51-й армии зачищают небо от вражеских беспилотников, сбивая как разведывательные, так и дальнобойные ударные БПЛА.

Гарнизон ВСУ в Доброполье может насчитывать сотни боевиков. Это подразделения теробороны, принудительно мобилизованные, и опытные штурмовики, у которых единственный шанс выжить — сдаться в плен.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.