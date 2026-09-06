«Я так стеснялась, так боялась»: Волочкова вспомнила, как ходила на костылях

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Астапкович; 5-tv.ru

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Ранее балерине пересадили тазобедренный сустав в Германии.

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова рассказала, как восстанавливалась после операции по пересадке тазобедренного сустава и как быстро вернулась к выступлениям. Об этом балерина рассказала в беседе с 5-tv.ru.

Волочкова призналась, что операция в Германии стала одним из самых тяжелых испытаний в ее жизни.

«Это были самые страшные две недели в моей жизни в чужой стране с этим ужасом и кошмаром. Я вообще впервые в жизни лежала в клинике», — рассказала балерина.

По словам артистки, она обратилась к немецким специалистам, поскольку ей была важна возможность продолжить профессиональную деятельность.

«Мне нужна была гарантия, что я надену пуанты и выйду на сцену со своими танцами и буду продолжать танцевать. А немцы такую гарантию дали», — отметила Волочкова.

Балерина добавила, что врачи рекомендовали ей несколько месяцев не возвращаться к нагрузкам, однако она решила восстановиться быстрее.

«Но, знаете, у меня все по-волочковски. Не прошло и трех недель, я отбросила костылюшки, которых я так стеснялась, так боялась. Знаете, я и костылюшки — это несовместимые вещи. Я больше ассоциирую себя с пуантами. И в то же время я могу сказать, что не прошло и трех недель после операции, я отбросила эти костылюшки, надела кеблы (каблуки. — Прим. ред.) 15-сантиметровые и начала давать свои концерты по четыре в месяц», — призналась артистка.

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