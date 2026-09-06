«Мое предназначение»: Волочкова рассказала о своей музыкальной карьере

Волочкова призналась, что не считает себя певицей

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Новый формат выступлений стал для артистки еще одним способом взаимодействия со зрителями и выражения себя через творчество.

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова рассказала, что не претендует на звание певицы, а свои музыкальные проекты воспринимает как способ общения со зрителями. Об этом балерина рассказала в беседе с 5-tv.ru.

По ее словам, у каждого человека есть предназначение. Свое она видит в творчестве и возможности делиться им с людьми.

«Мое предназначение и моя миссия — светить для людей своим творчеством, вот как могу, как умею. Добротой, открытостью», — сказала балерина.

Артистка подчеркнула, что всегда старается идти навстречу поклонникам и считает это своей обязанностью перед зрителями.

«Я никогда в жизни еще не отказала никому в возможности сфотографироваться или дать автограф. Это мой человеческий долг перед тем зрителем и теми людьми, которым небезразлична моя судьба», — отметила Волочкова.

Говоря о музыкальной карьере, балерина призналась, что не считает себя профессиональной певицей.

«Я не претендую на звание певицы. Вокал — это такое искусство, которому нужно учиться, нужно посвящать этому годы труда. Это те же связки, что и на ногах», — рассказала артистка.

При этом Волочкова добавила, что ее песни позволяют ей находить новый способ взаимодействия с аудиторией.

«Мои песни — это возможность общаться со зрителем посредством голоса. Возможность сказать что-то со сцены в рамках моего проекта «Сцена моя», — пояснила она.

По словам балерины, музыкальная программа стала для нее особенно важной после тяжелой операции по пересадке тазобедренного сустава в Германии.

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