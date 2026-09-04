Проверка знаний работой: в финале «Разгон. Практиканты» студенты показали, чему научились

Фото, видео: 5-tv.ru

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Вместе работали будущие агрономы, инженеры, биотехнологи и журналисты, рекламщики и пиарщики.

Для тех, кто уже получает профессию, есть уникальная возможность пройти стажировку на крупнейших предприятиях России.

Новые горизонты для студентов открывает масштабный проект «Разгон. Практиканты» от компании «Иннопрактика». Его участники за месяц объехали всю страну.

Как выращивают хлеб, создают полезные продукты и почему так важна профессия агронома. Ответы на эти и другие вопросы — в новых сериях ток--шоу «Практиканты». Где и когда премьера — расскажет корреспондент «Известий» Кирилл Солодков.

Это финал очередного сезона реалити «Разгон. Практиканты» — уникального образовательного шоу, где знания проверяют не оценками, а настоящей работой.

В третьем сезоне будущих агрономов, инженеров и биотехнологов скрестили в пары с рекламщиками, маркетологами и журналистами. Два участника, две профессии — одна команда.

«До этого я даже косвенно никак не был связан, не прикасался вообще к сельскому хозяйству. Оказалось, что это технологии, люди, далеко не так, как я представлял», — сказал студент ННГУ имени Лобачевского Даниил Гребенюк.

«У нас были задания по типу фотосессии, снять рилсы. Я никогда таким не занимался, скажу честно, и вот мне слегка понравилось. Популяризировать свою профессию очень нужно, потому что сейчас все уезжают жить в город, а развивать-то надо АПК!» — сказал студент Херсонского аграрного университета Андрей Чепурко.

Команды-соперники проходили практику на крупнейших производствах страны. Там, где выращивают семена и фрукты, производят молочные продукты и занимаются ветеринарными препаратами. Современный агропром участники изучили буквально от фермы до прилавка.

Каждому члену команды пришлось изрядно потрудиться на «чужом поле». Студенты агровузов учились выращивать не только урожай, но и интерес к своему продукту. А будущие медийщики впервые прикоснулись к работе на земле.

«Уже в финале можно сказать, что этот эксперимент удался. Это действительно очень важно, чтобы ребята из научного мира — генетики, селекционеры, биологи, химики — понимали, как свою работу сделать не только интересной узкому кругу, но и широким кругам населения, чтобы продвинуть ее в своих блогах, в соцсетях», — сказала первый заместитель генерального директора компании «Иннопрактика» Наталья Попова.

За плечами — месяц увлекательной стажировки. Заключительные испытания — в Тимирязевской академии в Москве.

Итоговые тесты — агроквиз и презентация фотосессии — показали, насколько хорошо участники успели «прорасти» в профессии друг друга.

«Практиканты» — лишь одно из направлений большого молодежного сообщества «Разгон» компании «Иннопрактика». Здесь уже давно «выращивают» специалистов — причем на совершенно разных грядках.

«У нас на глазах происходит проявление молодых, активных, творческих, упорных талантов, которые не боятся никаких трудностей, которые ни на что не жалуются. Это, собственно, то, что происходит в каждом проекте, который реализуется под эгидой компании «Иннопрактика», — сказал генеральный директор компании «Медиапрактика» Андрей Серов.

В «Максимусе» школьники собирают роботов и примеряют инженерные профессии. В «Констелляциях» — оживляют историю. А в «Космосе» самостоятельно проектируют и запускают спутники в ближний космос.

В «Разгоне» уже приняли участие более двух с половиной тысяч школьников и студентов со всей страны.

«И в студенчестве, и в старшей школе в этом возрасте очень важно соприкоснуться с разными гранями профессий, почувствовать их вживую. Тогда они понимают, кем они видят себя в будущем, и уже четко по этому пути следуют», — сказала координатор молодежного сообщества «Разгон» Анна Дунаева.

Судя по происходящему, почва оказалась плодородной. Победителей ждут по сто тысяч рублей и бесценный опыт работы на крупнейших предприятиях отрасли. Третий сезон проекта выйдет уже в конце сентября в сообществе «Разгон Агро» на платформе VK Видео.

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