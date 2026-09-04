Платье российского дизайнера признано лучшим на красной дорожке Венеции

Фото, видео: © Getty Images/Stefania D'Alessandro / Contributor; 5-tv.ru

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Ранее работа Ильи Мигмуна уже засветилась в Голливуде.

Молодой россиянин сорвал овации на Венецианском кинофестивале. А чуть раньше на этой неделе — покорил Голливуд. Розовое платье нашего дизайнера Ильи Миг-Муна признано лучшим на красной дорожке. В нем блистала супермодель Бьянка Балти.

Сам Илья — выпускник Высшей школы экономики. А его наряды уже вовсю привлекают внимание зарубежных знаменитостей. Вот его же успех в Лос-Анджелесе. Правда, платье примерила не Николь Кидман, а ее коллега по фильму «Практическая магия-2» — Джои Кинг. Среди клиентов Миг-Муна также американская рэперша Карди Би и испанская певица Розалия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Голливуде и по всему миру набирает силу новый тренд на болезненную худобу, который эксперты называют «оземпиковым шиком». В отличие от «героинового шика» 1990-х, сегодня звезды достигают истощения не диетами, а с помощью препаратов группы агонистов рецепторов ГПП-1, изначально разработанных для лечения диабета, а теперь используемых как оружие для массового похудения.

Бесконтрольное применение этих препаратов может привести к значительному истощению и даже летальному исходу. Ориентироваться только на индекс массы тела (ИМТ) недостаточно: даже при его нормальных значениях может наблюдаться дефицит веса, критическим сигналом для женщин является прекращение менструального цикла.

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