«Заслуживают уважения»: Волочкова поддержала артистов без таланта
Анастасия Волочкова отказалась осуждать артистов за выступления под фонограмму
Фото, видео: /ТАСС
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Балерина не спорит с хейтерами — вместо этого она говорит с публикой языком творчества.
Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова заявила, что принципиально не осуждает коллег по сцене, независимо от уровня их таланта. Свое мнение по этому поводу она высказала в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru.
«Я никогда не возьму на себя смелость осуждать любого человека из мира творческого, музыки и танцев. Потому что это люди, которые в любом случае, поют под фонограмму или не под фонограмму, они, на мой взгляд, заслуживают уважения. Поэтому я не возьму все-таки. Это творчество», — сказала она.
Говоря о критике со стороны хейтеров, балерина подчеркнула, что отвечала и будет отвечать на подобные выпады своим творчеством, которым одержима. При этом артистка не считает нужным сравнивать себя с другими партнерами, признавая, многие коллеги превосходят ее в технике.
«Каждый занимается в этой жизни своим предназначением. Мое предназначение и моя миссия — светить для людей своим творчеством как могу, как умею — добротой и открытостью», — добавила Анастасия.
Ранее Волочкова продемонстрировала поклонникам свой фирменный шпагат, который сделала во время отдыха на Мальдивах.
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