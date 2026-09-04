«Заслуживают уважения»: Волочкова поддержала артистов без таланта

Фото, видео: /ТАСС

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Балерина не спорит с хейтерами — вместо этого она говорит с публикой языком творчества.

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова заявила, что принципиально не осуждает коллег по сцене, независимо от уровня их таланта. Свое мнение по этому поводу она высказала в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru.

«Я никогда не возьму на себя смелость осуждать любого человека из мира творческого, музыки и танцев. Потому что это люди, которые в любом случае, поют под фонограмму или не под фонограмму, они, на мой взгляд, заслуживают уважения. Поэтому я не возьму все-таки. Это творчество», — сказала она.

Говоря о критике со стороны хейтеров, балерина подчеркнула, что отвечала и будет отвечать на подобные выпады своим творчеством, которым одержима. При этом артистка не считает нужным сравнивать себя с другими партнерами, признавая, многие коллеги превосходят ее в технике.

«Каждый занимается в этой жизни своим предназначением. Мое предназначение и моя миссия — светить для людей своим творчеством как могу, как умею — добротой и открытостью», — добавила Анастасия.

Ранее Волочкова продемонстрировала поклонникам свой фирменный шпагат, который сделала во время отдыха на Мальдивах.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.