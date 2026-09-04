Путин сообщил о привлечении 25 триллионов рублей в развитие Дальнего Востока за 11 лет

Фото, видео: © РИА Новости/Пелагия Тихонова; 5-tv.ru

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Президент на пленарной сессии ВЭФ рассказал о результатах развития региона, новых инвестициях и задачах на ближайшие годы.

Главной темаой выступления на Восточном экономическом форуме, конечно, стала экономика — как всей страны, так и отдельно Дальнего Востока. Региону предстоит перейти к новой стратегии развития с амбициозной задачей: превратить его в один из главных центров экономического роста. Корреспондент «Известий» Антон Золотницкий передает из Владивостока.

Заходя в зал, участники пленарной сессии сразу окунались в достижения и перспективы Дальнего Востока России. На большой экран вывели красочную презентацию. Некоторые немедленно решили все зафиксировать. Владимир Путин подтвердил: нам есть чем гордиться.

«За 11 лет в Дальневосточные регионы России привлечено около 25 триллионов рублей капитальных вложений. Динамика инвестиционной активности, рост промышленности, строительство здесь стабильно превышают среднероссийские темпы. В результате валовой региональный продукт Дальнего Востока за 11 лет увеличился более чем в три раза», — сообщил президент.

11 лет — не случайная отметка. Именно столько проводится Восточный экономический форум, который и сам стал важным инструментом развития. Пленарная сессия ВЭФ — это барометр состояния российского Дальнего Востока и в целом экономики страны, конечно. Президент ежегодно выдвигает здесь важные инициативы, и потом здесь же оценивают степень их реализации. Пленарная сессия почти вся посвящена экономике. И не только достижениям, но и серьезным вызовам: топливный дефицит, очереди на заправках коснулись миллионов россиян.



«Почему мы столкнулись с этой ситуацией? Да потому что исходили из того, что это чисто гражданские объекты, они не могут быть объектами, каких бы то ни было атак даже в условиях вооруженного конфликта. Как вы видите, мы вынуждены были отвечать зеркально. И, судя по всему, наш ответ в общем и целом оказался весьма значимым для тех, кто открыл этот ящик „Пандоры“», — заявил Владимир Путин.

Но главное, Путин подчеркивает, осталось отремонтировать всего около 10% поврежденных НПЗ. Адаптируется вся система. В России должна появиться разветвленная сеть небольших нефтеперерабатывающих заводов.



«Дано задание Министерству энергетики и Министерству промышленности рассмотреть в кратчайшие сроки конструирование и проектирование таких мини-НПЗ, которые были бы эффективны», — сообщил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.

Атаки по гражданской инфраструктуре, как и атаки информационные — часть кампании киевского режима и его кураторов. Президента просят развеять слухи о якобы грядущей мобилизации.

«Нет такого сценария на сегодня, который потребовал бы мобилизации. Это информационная атака со стороны противника в преддверии выборов в Государственную Думу с попыткой повлиять на результаты», — ответил президент.

Вбросом Путин называет и слухи о возможной заморозке вкладов. Экономика, пусть скромно, но стабильно растет. Реализуются важные проекты.

На сцене рядом с Путиным — заместитель премьера госсовета Китая, премьер-министр Монголии, вице-президент Мьянмы. Президент Индонезии выступил с особенно запоминающейся речью. И даже перешел на русский.



«Я понимаю, что в России есть поговорка — „один в поле не воин“. У нас в Индонезии есть похожая поговорка, она звучит так: „любая тяжкая ноша становится легче, если несешь ее вместе“», — рассказал президент Индонезии Прабово Субианто.

Это проявление искренней дружбы от страны с населением почти в 300 миллионов человек. Друзей у России много. И Владимир Путин в завершение пленарной сессии развил мысль.

"Вот наш уважаемый друг, президент Индонезии, выступая, вспомнил русскую пословицу «один в поле не воин». Он вкладывал в это чисто такой экономический, я думаю, смысл. Но я бы хотел продолжить эту мысль, тоже вкладывая чисто экономический смысл. Вместе победим", - резюмировал президент.

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