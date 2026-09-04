Захарова: киевский режим может выйти из-под контроля Запада и ударить по нему

Фото: © РИА Новости/Юрий Кочетков

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

По словам, официального представителя МИД России, действия режима уже вышли за пределы Европы.

Киевский режим после потенциального выхода из-под контроля Запада может пойти на радикальные действия против своих покровителей. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью «Известиям».

«Они создали монстра, и мы всегда говорили о том, что этот монстр выйдет из-под контроля, как и любой их монстр, ранее создаваемый. Вопрос только в другом. Какая у них гарантия, что, совершая эти теракты, Зеленский не ударит по их же собственным гражданам? И такой гарантии никто и никогда не даст», — сказала она.

Дипломат отметила, что глава Банковой Владимир Зеленский действует за гранью терроризма. По ее словам, речь уже идет о смеси неонацизма, террора и мировой коррупции.

Она также подчеркнула, что террористическая активность Киева перешагнула границы Европы и зафиксирована в Африке и на Ближнем Востоке. Кроме того, Захарова обвинила Украину в незаконной перепродаже западного оружия.

Ранее представитель МИД РФ заявила, что в исторической перспективе действия Зеленского и действующей киевской власти получат негативную оценку.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.