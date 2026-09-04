Вопреки опухоли и возрасту: москвичка родила ребенка в 60 лет

Кандидат наук из Москвы родила третьего ребенка в 60 лет

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В 2010 году заморозила яйцеклетку, а спустя 15 лет обратилась в центр женского здоровья.

Кандидат биологических наук из Москвы в 60 лет родила третьего сына, несмотря на проблемы со здоровьем. Об этом сообщает портал MSK1.RU со ссылкой городской департамент здравоохранения.

Женщина, уже воспитывавшая двоих сыновей, очень хотела еще одного ребенка. Ради этой цели она в 2010 году заморозила яйцеклетку, а спустя 15 лет обратилась в центр женского здоровья в Щербинке. После успешного обследования медики одобрили ей экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО).

Роды у пациентки приняли специалисты московского многопрофильного центра «Коммунарка». На 38 неделе врачи провели кесарево сечение и одновременно удалили доброкачественную опухоль в мышечном слое матки. Операция была непростой

В результате на 38 неделе врачи приняли решение о кесаревом сечении с одновременным удалением миомы — доброкачественной опухоли в мышечном слое матки. Операция была непростой, однако благодаря действиям сосудистых хирургов и урологов она прошла успешно.

Мальчик на свет появился на свет 30 июля. Спустя несколько дней она отметила 61-летие вместе с новорожденным.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что бывшая солистка группы «Ранетки» Аня Руднева родила сына.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.