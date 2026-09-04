Кинофестиваль имени Владимира Меньшова объединит участников из 40 стран

Фото: legion-media/Photographers

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Мероприятие пройдет в Москве и Сочи с 14 по 24 сентября.

В XXI международном кинофестивале «Победили вместе» имени народного артиста РСФСР Владимира Меньшова примут участие документалисты из 40 стран и 39 городов России. Об этом ТАСС сообщили организаторы мероприятия.

Событие пройдет в Москве и Сочи с 14 по 24 сентября. Программа фестиваля включает показы фильмов, снятых в 2025 и 2026 годах, встречи с авторами, лекции, круглые столы и мастер-классы. Кроме того, впервые присудят премию «Счастье победы» за работы, посвященные человеческой надежде. Жюри конкурса возглавит американский историк Питер Кузина.

Организаторы отметили, что в рамках национального конкурса будут представлены картины «Жизнь продолжается», «Возвращение в будущее. Мариупольский драматический театр», «Луганские» и другие работы. Жюри этой секции возглавит писатель Юрий Поляков.

Международный конкурс пройдет по трем направлениям: в блоке «Память» примут участие работы, посвященные Великой Отечественной войне, а в секции «Отражение» — фильмы о современном мире. Третья часть состоит из показа студенческих документальных и анимационных работ.

Владимир Меньшов — выдающийся советский и российский режиссер и актер. Мировую известность ему принес фильм «Москва слезам не верит», отмеченный премией «Оскар» в 1981 году. Помимо режиссуры, Меньшов сыграл свыше 100 ролей и внес большой вклад в развитие отечественного кинематографа.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Владимир Меньшов спас показ своей картины «Любовь и голуби» от провала на международном фестивале в Испании.

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