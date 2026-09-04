Выгода в одном дне: как диспансеризация помогает бизнесу экономить миллиарды

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Ежегодные потери экономики из-за больничных превышают 1,6 триллиона рублей.

Один день, посвященный работником профилактическому осмотру, может сэкономить работодателю гораздо больше средств, чем последующие выплаты по больничным листам из-за хронических заболеваний. К такому выводу пришла доцент Финансового университета при Правительстве РФ Ольга Борисова в интервью Life.ru.

По ее словам, экономика ежегодно может терять до 1,67 триллиона рублей из-за выплат за дни временной нетрудоспособности.

«В настоящее время бизнес может экономить, предоставляя один день отгула сотруднику для прохождения диспансеризации для поддержания здоровья. Из-за запущенных хронических болезней экономика в год теряет триллионы рублей», — сказала она.

Согласно данным вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, хронические заболевания выявлены почти у трети работающих россиян. По оценке Борисовой, среди 74,6 миллиона работающих граждан насчитывается около 24,6 миллиона сотрудников, имеющих патологии.

Специалист предположила, что если каждый из них проводит на больничном в среднем десять дней в год, а размер максимальной выплаты по листку нетрудоспособности составляет 6 827,4 рубля, то общая сумма расходов на оплату больничных может превысить 1,6 триллиона рублей.

Эксперт подчеркнула, что на снижение затрат повлияло бы расширение программы диспансеризации. Она добавила, что ранняя диагностика сокращает продолжительность и частоту больничных, а также повышает производительность труда.

Ранее 5-tv.ru писал об обновлении Минздравом РФ порядка диспансеризации. Планируется добавить обследования на сердечно-сосудистые заболевания и атеросклероз, систему сделают более индивидуальной. Дополнительные гарантии предусмотрены для ветеранов боевых действий.

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