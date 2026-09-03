Кожемяко: в Приморье популяция тигра выросла благодаря Путину

Фото: © РИА Новости/ Виталий Аньков

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В начале 2000-х годов численность хищников сильно сократилась из-за браконьерства.

Численность тигров в Приморском крае увеличилась до 550–600 особей. Об этом заявил губернатор региона Олег Кожемяко по итогам Восточного экономического форума (ВЭФ).

По словам главы края, рост популяции стал результатом комплексной работы, в том числе при поддержке президента России Владимира Путина и деятельности АНО «Тигр».

Губернатор напомнил, что в начале 2000-х годов численность хищников сокращалась из-за браконьерства. После того как проблемой занялись на государственном уровне, популяция тигров была взята под особую охрану.

XI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Главная тема мероприятия — «Дальний Восток — развитие во благо людей». Тема форума связана с одним из ключевых приоритетов новой стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока до 2030 года с прогнозом до 2036 года — повышением качества жизни жителей региона.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин рассказал о встрече с амурским тигром во время поездки по лесу на Дальнем Востоке. Президент отметил, что животное вышло прямо перед автомобилем и некоторое время шло перед машиной, не уходя с дороги. Глава государства назвал этот момент интересным наблюдением за природой региона. Сохранение амурского тигра и других редких животных остается одним из направлений экологической работы в регионе.

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