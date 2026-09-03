«Я рад этому»: Трамп о возвращении принца Гарри и Меган Маркл в Великобританию

Фото: Reuters/Evelyn Hockstein

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Президент США отметил, что на месте королевской семьи не принимал бы их обратно.

Президент США Дональд Трамп заявил, что рад возвращению принца Гарри и Меган Маркл в Великобританию, а также раскритиковал их отношение к британской королевской семье. На вопрос журналистов в Белом доме американский лидер отметил, что никогда не был сторонником герцога и герцогини Сассекских. Его слова приводит агентство AFP.

«Я рад этому. Я не был их поклонником», — сказал Трамп.

По словам президента США, Гарри и Меган проявили неуважение к королевской семье. Кроме того, американскому лидеру не нравилось, как вела себя Маркл по отношению к королеве Елизавете II и королю Карлу III. Он также заявил, что на месте монархов не стал бы принимать пару обратно.

«Я считаю, что они вели себя крайне неуважительно по отношению к королевской семье. Мне это не нравилось. <…> Я бы не принял их обратно на месте королевской семьи», — добавил Трамп.

Принц Гарри и Меган Маркл вместе с двумя детьми вернулись в Великобританию. Пара покинула статус старших членов британской королевской семьи 31 марта 2020 года, после чего переехала в США и поселилась в Санта-Барбаре.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что принц Гарри и Меган Маркл могут переехать ближе к Виндзору. По версии британского биографа Роберта Джобсона, возможный переезд связан с желанием Гарри восстановить отношения с королем Карлом III и сохранить связь с монархией. Джобсон считает, что герцог Сассекский опасается изменений в финансовом положении после возможного восхождения на престол принца Уильяма.

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