Жара помешала премьеру Бельгии довезти Моди шоколадную копию «Ворот Индии»

Фото: © РИА Новости/Александр Казаков

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Сладкая версия памятника не выдержала долгой поездки.

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер не смог передать главе правительства Индии Нарендре Моди шоколадную копию монумента «Ворота Индии», так как подарок растаял во время поездки. Об этом политик рассказал на пресс-конференции с Моди в Дели. Его слова привело Asian News International.

Де Вевер отметил, что хотел привезти индийскому премьеру копию знаменитой арки, изготовленную из бельгийского шоколада. Однако из-за жары сладкая версия памятника не выдержала путешествия, в отличие от оригинала, который существует почти сто лет.

«В отличие от реальной арки, которая простояла почти сто лет, шоколадная версия даже не пережила поездки в Индию», — сказал он.

При этом премьер Бельгии подчеркнул, что в стране сохранилась еще одна шоколадная копия, и он намерен найти способ доставить ее в Индию.

Де Вевер прибыл в Дели во главе делегации представителей военно-промышленного комплекса Бельгии для развития военно-технического сотрудничества с Индией.

«Ворота Индии» — один из главных символов Нью-Дели. Памятник был создан по проекту архитектора Эдвина Лаченса и открыт в 1931 году. Триумфальная арка высотой 42 метра посвящена индийским солдатам, погибшим в годы Первой мировой войны и Третьей англо-афганской войны. На гранитном монументе указаны имена более 13 тысяч военнослужащих.

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