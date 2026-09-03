Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Григорьева

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Москвичей предупредили о мошеннических звонках с поддельным голосом учителей.

Родителей в Москве предупредили о новой схеме обмана, при которой злоумышленники с помощью искусственного интеллекта имитируют голос и речь классных руководителей, чтобы выманить деньги или коды из СМС.

Аферисты изменяют речь с помощью технологий ИИ и обращаются к родителям от имени педагогов. Под предлогом срочной необходимости они могут попросить перевести средства или назвать код подтверждения из сообщения.

О новой схеме сообщили в столичном департаменте образования и науки. Ведомство призвало внимательно относиться к подобным обращениям и проверять информацию напрямую у знакомых представителей школы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что аферисты стали массово регистрировать ресурсы с готовыми ответами на школьные домашние задания для сбора личной информации детей и их родителей. Эксперты выяваили около 400 подобных сайтов-ловушек для учеников 5-11 классов с одинаковым контентом. При посещении таких порталов система автоматически фиксирует все данные и контакты ребенка, чем потом пользуются мошенники.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.



