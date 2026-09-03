Европе грозит сложная зима из-за роста цен на энергоносители

Фото: © РИА Новости/Александр Иванов

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Запасы газа в странах ЕС достигли рекордно низкого для этого времени года уровня.

Европу может ожидать сложная зима из-за подорожания энергоносителей и недостаточной подготовки к возможному росту спроса. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои аналитические данные.

По оценке аналитиков, одним из главных факторов риска стали запасы газа в европейских хранилищах, которые находятся на минимальном для этого времени года уровне с начала наблюдений в 2009 году.

Обычно накопленного газа хватает примерно на треть потребления в холодный период, и он помогает компенсировать скачки спроса. Однако восстановление запасов осложняется ситуацией на Ближнем Востоке, которая влияет на мировые поставки энергоресурсов. Европе приходится активнее конкурировать за поставки сжиженного природного газа и поддерживать высокие цены для привлечения поставщиков.

В среду стоимость газа в Европе превысила 900 долларов впервые с декабря 2022 года, следует из данных лондонской биржи ICE. Наиболее сложная ситуация, по данным агентства, складывается в Германии, где газовые хранилища заполнены немного более чем наполовину.

При этом Италия и ряд других стран продвинулись в накоплении запасов дальше. Однако крупный объем немецкого рынка может привести к дополнительному росту цен из-за поздних закупок Германии и усиления конкуренции внутри Европы.

Еще одним риском для региона остаются цены на дизельное топливо, которые растут быстрее стоимости нефти на фоне ближневосточного конфликта. Рост цен на энергоносители, как отмечают эксперты Bloomberg, может усилить инфляционные риски и повлиять на решения крупнейших центральных банков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Европа столкнулась с трудностями при восстановлении запасов газа. Стоимость топлива на европейском рынке продолжила расти на фоне неопределенности с поставками сжиженного природного газа и конкуренции за доступные объемы. Цена газа с поставкой на месяц вперед на бирже TTF 2 сентября достигла 894 долларов за тысячу кубометров.

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