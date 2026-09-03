Шуфутинский заявил, что не устал от популярности хита «Третье сентября»

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Зыков

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Ежегодно в эту дату интернет-пользователи вспоминают песню и делают мемы, посвященные ей.

Заслуженный артист России Михаил Шуфутинский назвал свой хит «Третье сентября» счастливым моментом жизни и признался, что не хотел бы, чтобы зрители забыли его. Об этом певец заявил корреспонденту 5-tv.ru перед концертом в Государственном Кремлевском дворце.

Несмотря на то, что песня вышла более 30 лет назад, она по-прежнему остается для артиста особенной.

«У вас в жизни были счастливые минуты? Вы хотели бы о них забыть? Ну вот и все!» — ответил Михаил.

Песня, вышедшая в 1994 году, не сразу завоевала статус суперхита. Настоящая всенародная слава в виде мемов и шуток про «костры рябин» обрушилась на композицию спустя почти двадцать лет.

Каждый год 3 сентября пользователи соцсетей вспоминают строки композиции о «дне прощания». Сам Шуфутинский поддержал эту традицию концертами в день.

В 2026 году Шуфутинский вышел на сцену Государственного Кремлевского дворца с программой «Я календарь переверну».

Дополнительный концерт запланирован на 4 сентября и получил название «Я календарь перевернул».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что певец Юрий Лоза раскритиковал хит Шуфутинского, назвав его «песней одного дня». Он заявил, что композиция становится актуальной лишь 3 сентября, а уже на следующий день о ней забывают.

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