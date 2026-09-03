Посла Норвегии вызвали в МИД России из-за задержания судна «Профессор Молчанов»

Фото: © РИА Новости/Александр Казаков

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Корабль оказался под ограничениями по требованию украинской компании «Нафтогаз».

Посол Норвегии в Москве Хейди Олуфсен была вызвана в МИД России из-за ареста российского научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов». Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Российская сторона заявила дипломату решительный протест в связи с действиями норвежских властей, которые 2 сентября задержали судно в порту российского поселка Баренцбург на архипелаге Шпицберген.

В МИД РФ уточнили, что «Профессор Молчанов» принадлежит Северному управлению по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Росгидромета. Судно выполняло плановый рейс из Мурманска в Баренцбург для доставки сотрудников треста «Арктикуголь», ученых и необходимых грузов для обеспечения российских поселков Баренцбург и Пирамида.

В ведомстве заявили, что арест судна был произведен по запросу Украины, а действия Норвегии расцениваются как ограничение российского присутствия на Шпицбергене.

Российская сторона потребовала от Осло соблюдать международное право, включая положения Договора о Шпицбергене 1920 года, и сообщила, что МИД РФ и компетентные ведомства будут добиваться снятия ареста с судна.

Также в российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что экипажу и пассажирам «Профессора Молчанова» оказывается необходимая консульско-правовая помощь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российское научно-исследовательское судно «Профессор Молчанов» арестовали в Норвегии. Корабль оказался под ограничениями по требованию украинской компании «Нафтогаз». Решение вынес окружной суд Норд-Тромса 31 августа. Судну запретили покидать место стоянки до отдельного распоряжения властей или нового решения суда.

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