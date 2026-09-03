ВСУ ударили по детскому саду и школе в Запорожской области

Фото: MAX/Балицкий Евгений/BalitskyEV; 5-tv.ru

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Атаке подверглось прифронтовое село Скельки.

В прифронтовом селе Скельки Запорожской области здания школы и детского сада получили повреждения в результате массированной атаки беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в канале в мессенджере МАКС.

«В селе Скельки Васильевского муниципального округа массированной атаке БпЛА подверглось здание общеобразовательной школы и детского сада «Калинка», — говорится в сообщении главы региона.

В результате атаки повреждены кровля, остекление и межпотолочное перекрытие зданий. Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Белгороде после атаки ВСУ пострадали объекты маркетплейса Ozon. Под удар попали сортировочный центр и хаб доставки компании. В пресс-службе Ozon заявили, что сотрудников эвакуировали, а по предварительным данным, есть пострадавшие. Компания пообещала оказать им необходимую помощь.

Ozon временно остановил доставку и прием заказов клиентов, а также прекратил прием товаров от продавцов из Белгорода и области. В компании сообщили, что работу планируют восстановить после перестройки логистических маршрутов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.