Путин рассказал о рекордном росте экономики Дальнего Востока за 11 лет

Путин: в развитие Дальнего Востока за 11 лет вложили около 25 триллионов рублей

Фото, видео: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев; 5-tv.ru

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Экономика, развитие регионов и новые проекты стали главными темами пленарной сессии с президентом.

Основной темой пленарной сессии президента России стала экономика — не только Дальнего Востока, но и всей страны. Обсуждался переход к новой стратегии развития, чтобы добиться масштабной цели: стать центром экономического роста.

О том, как уже изменился регион и что его ждет, расскажет корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.

Заходя в зал, участники пленарной сессии сразу окунались в достижения и перспективы Дальнего Востока России. На большой экран вывели красочную презентацию. Некоторые немедленно решили все зафиксировать. Владимир Путин подтвердил: нам есть чем гордиться.

«За 11 лет в Дальневосточные регионы России привлечено около 25 триллионов рублей капитальных вложений. Динамика инвестиционной активности, рост промышленности, строительство здесь стабильно превышают среднероссийские темпы. В результате валовой региональный продукт Дальнего Востока за 11 лет увеличился более чем в три раза», — сказал Владимир Путин.

11 лет — не случайная отметка. Именно столько проводится Восточный экономический форум, который и сам стал важным инструментом развития.

Пленарная сессия ВЭФ — это барометр состояния российского Дальнего Востока и в целом экономики страны. Президент ежегодно выдвигает здесь важные инициативы, и потом здесь же оценивают степень их реализации.

Сессия почти вся посвящена экономике. И не только достижениям, но и серьезным вызовам. Топливный дефицит, очереди на заправках коснулись миллионов россиян. Модератор спрашивает Путина, есть ли способ предотвратить новые волны перебоев.

«Что же, пока идет СВО, ответ только один — укреплять систему противовоздушной обороны! Почему мы столкнулись с этой ситуацией? Да потому что исходили из того, что это чисто гражданские объекты, они не могут быть объектами каких бы то ни было атак даже в условиях вооруженного конфликта. Но в этом смысле мы ошиблись. Наш противник, к сожалению, думает иначе и начал наносить удары по этим чисто гражданским объектам. Как вы видите, мы вынуждены были отвечать зеркально. И, судя по всему, наш ответ в общем и целом оказался весьма значимым для тех, кто открыл этот ящик Пандоры. Есть второй способ — наносить ответный удар, чтобы не повадно было нам вредить», — заявил Путин.

Главное, Путин подчеркивает, — осталось отремонтировать всего около 10% поврежденных НПЗ. Адаптируется вся система. В России должна появиться разветвленная сеть небольших нефтеперерабатывающих заводов.

«Дано задание Министерству энергетики и Министерству промышленности рассмотреть в кратчайшие сроки конструирование и проектирование таких мини-НПЗ, которые были бы эффективны», — сказал заместитель председателя Правительства РФ Александр Новак.

Атаки по гражданской инфраструктуре, как и атаки информационные, — часть кампании киевского режима и его кураторов. Президента просят развеять слухи — во-первых, о якобы грядущей мобилизации.

«Нет такого сценария на сегодня, который потребовал бы мобилизации. Это информационная атака со стороны противника в преддверии выборов в Государственную Думу с попыткой повлиять на результаты», — сказал Путин.

А во-вторых, о возможной заморозке вкладов.

«Это просто вбросы какие-то, кстати говоря, довольно глупые. Почему? Потому что даже в 2022 году, когда у людей возникли определенные тревоги, связанные с известными событиями, и многие вкладчики пошли в банки для того, чтобы обналичить имеющиеся у них средства, даже тогда наши банки в абсолютно спокойном рабочем режиме выдали вкладчикам все, что они потребовали», — заверил президент.

Сейчас экономика, пусть скромно, но стабильно растет. Реализуются важные проекты. Многие из них напрямую связаны с российским Дальним Востоком. Взять хотя бы расширение Восточного полигона железных дорог.

«Мы практически в два раза за последние 10 лет увеличили объем перевозок. Сейчас уверенно идем 180 миллионов тонн, но задача третьего этапа — это увеличить еще почти на 100 миллионов тонн», — сказал генеральный директор — председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров.

Или создание дальневосточного кластера АЭС. Глава «Росатома» перечисляет «Известиям» готовящиеся к постройке станции, первые в регионе.

«Здесь мы планируем в первую очередь Приморскую станцию — это гигаваттники, „тысячники“. Второй этап — это Хабаровский край, „шестисотники“», — сказал генеральный директор ГК «Росатом» Алексей Лихачев.

Все это должно повысить привлекательность Дальнего Востока. Хотя Владимир Путин напоминает: не только в экономике дело.

«Вот я недавно был здесь, спасибо губернатору, организовал здесь пару дней. Ну, знаете, не могу не поделиться. На машине ехали по лесу. Выходит тигр, идет прямо перед машиной, хвостиком машет, никуда не уходит. Хозяин тайги, да. Было очень любопытно посмотреть на все богатство этих мест», — поделился президент.

Любопытно посмотреть и международным гостям. На сцене рядом с Путиным — заместитель премьера Госсовета Китая, премьер-министр Монголии, вице-президент Мьянмы. Президент Индонезии выступил с особенно запоминающейся речью. И даже перешел на русский.

«Я понимаю, что в России есть поговорка — „один в поле не воин“. У нас в Индонезии есть похожая поговорка, она звучит так: „любая тяжкая ноша становится легче, если несешь ее вместе“», — сказал президент Индонезии Прабово Субианто.

Это проявление искренней дружбы от страны с населением почти в 300 миллионов человек. Друзей у России много. И Владимир Путин в завершение пленарной сессии развил мысль.

«Вот наш уважаемый друг, президент Индонезии, выступая, вспомнил русскую пословицу „один в поле не воин“. Он вкладывал в это чисто такой экономический, я думаю, смысл. Но я бы хотел продолжить эту мысль, тоже вкладывая чисто экономический смысл. Вместе победим», — сказал Владимир Путин.



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