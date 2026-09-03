Зависть и стресс: чем грозит полный запрет гаджетов в семье Курцына

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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У сына актера даже нет мобильного телефона, что, как оказалось, может сильно повлиять на его психику.

Полный отказ от интернета в семье актера Романа Курцына может обернуться психологическими травмами и чувством обделенности у его детей. Об этом 5-tv.ru рассказала семейный психолог Юлия Карандина.

Эксперт подчеркнула, что в современном мире научно-технического прогресса полностью изолировать ребенка от цифровой среды нельзя, а сам жесткий табу лишь вызовет непреодолимое желание его нарушить.

«Запрет сладок, да, этот плод. Он все равно будет искать пути для того, чтобы как-то зайти в интернет. Он будет завидовать своим одноклассникам, своим друзьям, он будет чувствовать себя каким-то обделенным», — пояснила Карандина.

По словам специалиста, из-за жестких ограничений подросток начнет посещать друзей и тайком пользоваться гаджетами у них дома, испытывая постоянный страх перед родителями и сильный стресс.

Кроме того, после достижения 18 лет и отмены всех правил повзрослевший человек рискует столкнуться с психологическим срывом и за раз пересмотреть весь пропущенный юношеский контент.

Психолог считает, что гаджеты детям необходимы, но их использование должно быть строго дозированным — например, по 15 минут в день — и находиться под контролем взрослых.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что у сына Романа Курцына даже нет мобильного телефона, а также нет доступа к интернету и телевизору. Однако артист заявлял, что не вводит жестких табу, а у подростка просто нет времени на гаджеты из-за насыщенной жизни: юноша занимается спортом, ухаживает за лошадьми в семейной конюшне, ходит на рыбалку и строит плоты.

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