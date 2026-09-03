«У меня здесь корни»: Стивен Сигал о том, что его связывает с Владивостоком

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

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Американский актер больше десяти лет является гражданином РФ.

Семья отца американского актера Стивена Сигала долгое время жила во Владивостоке. Об этом звезда зарубежных фильмов рассказал корреспонденту «Известий» на полях XI Восточного экономического форума (ВЭФ-2026).

«У меня здесь есть корни. Семья моего отца долгое время жила во Владивостоке», — сказал Стивен Сигал, отвечая на вопрос журналиста о том, почему он так часто посещает Владивосток.

Вдаваться в подробности — кто конкретно из семьи жил на Дальнем Востоке и где — актер не стал.

У Стивена Сигала двойное гражданство — российское и американское. Паспорт гражданина РФ актер получил десть лет назад, в 2016-м. Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин.

Стивен Сигал принял участие в пленарной сессии XI Восточного экономического форума (ВЭФ-2026), на которой выступил российский лидер. Во ходе своей речи Путин обратился к Сигалу и назвал его «лучшим посланцем мира».

ВЭФ-2026 проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Главная тема мероприятия — «Дальний Восток — развитие во благо людей».

Тема форума связана с одним из ключевых приоритетов новой стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока до 2030 года с прогнозом до 2036 года — повышением качества жизни жителей региона. Документ разрабатывается по поручению Владимира Путина.

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