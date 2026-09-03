«Я буду твоей опорой»: Лиза Моряк оставила трогательное послание для сына

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Третья беременность заставила актрису по-новому взглянуть на свое предназначение.

Актриса Лиза Моряк, которая ждет третьего ребенка от режиссера Сарика Андреасяна, обратилась к будущему сыну. Пост с трогательным посланием артистка разместила у себя на странице в социальной сети.

По словам Лизы Моряк, эта беременность заставила ее под другим углом посмотреть на свою жизнь. В частности, она поняла в чем заключается ее предназначение.

«Я не просто актриса, не просто женщина. Я — твой дом», — написала знаменитость, обращаясь к сыну.

Вслед за этим Лиза Моряк поблагодарила еще не рожденного малыша за то, что он выбрал именно их семью.

Также жена Сарика Андреасяна поделилась своими страхами. По словам артистки, несмотря на то, что они с супругом уже воспитывают двух дочерей, она боится той ответственности, которая появится после рождения сына.

Кроме того, Лиза Моряк переживает и о том, что не сможет защитить их с Сариком малыша от жестокости и несправедливости окружающего мира.

«Я обещаю, что буду твоей опорой», — написал Лиза Моряк, отметив, что вместе с сыном она заново будет учиться тому, как быть мамой.

Еще Моряк поделилась мечтами о будущем сына. Она честно призналась, что не знает, кем он станет, когда вырастет. Для нее важно другое: чтобы ее малыш был честным, добрым и смелым человеком.

Лиза Моряк и Сарик Андреасян поженились четыре года назад — осенью 2022-го. Сейчас пара воспитывает двух детей: трехлетнюю Элизабет и годовалую Шарлиз.

Ранее Лиза Моряк и Сарик Андреасян устроили гендер-пати, где узнали пол третьего ребенка.

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