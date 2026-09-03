Чуда не будет: чем опасны средства для омоложения из интернет-магазинов

Средства для омоложения из интернет-магазинов могут повредить кожу

Фото: 5-tv.ru

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Желание избавиться от возрастных изменений может привести к неожиданным последствиям.

Домашнее использование средств для омоложения из интернет-магазинов может привести к повреждению кожи, аллергическим реакциям и изменению контуров лица. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказала врач-дерматолог, косметолог Марина Колесникова.

По словам специалиста, в последнее время увеличилось число обращений после самостоятельного применения так называемых «чудо-средств» — пластырей от морщин, домашних липолитиков и агрессивных сывороток с обещаниями быстро убрать возрастные изменения.

Главная проблема таких средств, считает врач, заключается в том, что пользователи часто не знают состав препаратов и не понимают, какие процессы они могут запускать в тканях.

Колесникова отметила, что после использования подобных средств пациенты сталкиваются с ожогами и нарушением кожного барьера из-за активных компонентов, аллергическими реакциями, отеками, дерматитами, уплотнениями и воспалительными образованиями. Отдельные риски связаны с самостоятельными инъекциями неизвестных препаратов, которые могут привести к асимметрии и ухудшению качества кожи.

Особую опасность, по словам специалиста, представляют домашние липолитики. Такие препараты должны применяться врачом после оценки анатомических особенностей пациента и возможных рисков. При неправильном использовании можно получить неравномерное уменьшение жировой ткани, впадины и нарушение контуров лица.

Также врач объяснила, что средства с эффектом «замораживания мимики» не способны заменить медицинские процедуры. По ее словам, они могут создавать только временный визуальный эффект за счет пленки на коже, обезвоживания поверхностного слоя или действия отдельных косметических компонентов.

«Лицо нельзя „омолодить растворением всего лишнего“. Жировая ткань лица — это часть анатомии, которая формирует молодые пропорции. Неумелое воздействие может убрать не только „лишнее“, но и то, что создает естественную красоту лица», — подчеркнула Колесникова.

Специалист добавила, что омоложение должно быть связано не с попыткой устранить каждую морщину любой ценой, а с грамотной работой с качеством кожи, объемами и тканями с учетом индивидуальных особенностей человека. Обещания «минус десять лет за несколько дней дома», по словам врача, чаще являются маркетингом, а не медициной.

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