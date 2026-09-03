Подросток умер у подъезда многоквартирного дома в Липецкой области

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Трагедия произошла в Ельце.

Тринадцатилетний мальчик умер у подъезда многоквартирного дома в Ельце Липецкой области. Об этом сообщила прокуратура Липецкой области в канале в мессенджере МАКС.

По предварительным данным, подросток скончался вечером 2 сентября 2026 года на улице возле одного из жилых домов. Причина смерти пока не установлена.

Прокуратура Липецкой области взяла на контроль ход доследственной проверки по факту гибели ребенка. Также территориальное ведомство организовало собственную проверку, в рамках которой специалисты выясняют причины и условия произошедшего.

По итогам проверки будет дана оценка действиям должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. При наличии оснований прокуратура примет меры реагирования.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США стоматологу предъявили обвинения после смерти четырехлетней девочки во время лечения. В американском штате Техас 48-летнюю врача задержали после расследования процедуры по подрезанию уздечки языка, которая закончилась гибелью ребенка. По данным полиции, причиной смерти стало токсическое воздействие анестезии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.