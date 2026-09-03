В Саратовской области совершили покушение на военного

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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На месте происшествия были обнаружены гильзы и пули от огнестрельного оружия.

В Энгельсе Саратовской области совершили покушение на жизнь военнослужащего. Пострадавший госпитализирован, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета России по региону.

Следователи возбудили дело по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте оружия.

«В связи с посягательством на жизнь военнослужащего в городе Энгельсе Саратовской области следственными органами СК России возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия)», — говорится в сообщении ведомства.

Сейчас сотрудники СК России и оперативных служб проводят следственные действия и устанавливают обстоятельства произошедшего, а также лиц, причастных к преступлению.

На месте происшествия были обнаружены и изъяты гильзы и пули от огнестрельного оружия. Следователи решают вопрос о назначении необходимых экспертиз.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Краснодарском крае предотвратили теракт в отношении сотрудника военного комиссариата. В ФСБ России заявили, что житель региона готовил нападение по заданию украинских спецслужб. По данным Центра общественных связей ведомства, целью покушения был офицер Министерства обороны РФ. Как уточнили в спецслужбе, мужчина самостоятельно вышел на связь с украинской стороной осенью прошлого года и общался с предполагаемыми организаторами через Telegram.

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