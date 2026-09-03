Радио «Судного дня» передало два новых закодированных сообщения

Фото: 5-tv.ru

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Оба сигнала прозвучали в 11:32 по московскому времени.

Радиостанция УВБ-76, известная как радио «Судного дня», передала два сообщения в эфире. Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи», который следит за активностью радио.

Оба сигнала прозвучали в 11:32 по московскому времени. Перед сообщениями, как обычно, был передан позывной «НЖТИ», который используется станцией с 2021 года.

В опубликованной записи приводится следующий текст сообщения: «НЖТИ 28169 БАБКИН 1036 8908 ОРГАНИЧНЫЙ 7247 1156».

Радиостанция УВБ-76 круглосуточно вещает на частоте 4625 килогерц. Большую часть времени эфир занимает повторяющийся звуковой сигнал, напоминающий гудение, из-за чего станцию также называют «Жужжалкой».

Периодически в эфире появляются кодовые сообщения на русском языке, щелчки, музыкальные фрагменты и другие звуковые записи. Назначение передаваемых сообщений официально не раскрывается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что радио «Судного дня» УВБ-76 возобновило передачу зашифрованных сообщений после двухдневного молчания. Сигнал зафиксировали в 06:56 по московскому времени. В эфире прозвучало слово «подголосок». Всего радиостанция передала 16 сообщений, последнее из которых содержало кодовое слово «скипократ» и вышло в эфир в 14:40.

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