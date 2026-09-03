«Она умеет любить»: муж Евгении Медведевой рассказал об их отношениях

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

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Фигуристка и танцор поделились деталями личной жизни.

Хореограф Ильдар Гайнутдинов рассказал о супруге, фигуристке Евгении Медведевой, отметив ее умение проявлять любовь и заботу. По его словам, после тяжелого рабочего дня рядом с таким человеком можно почувствовать поддержку и тепло. Об этом пара рассказала в беседе с KP.RU.

«Она очень хорошо любит. Она умеет любить. К сожалению, как мне кажется, очень немногие девушки и мужчины в наше время могут красиво любить», — сказал Ильдар Гайнутдинов.

Хореограф отметил, что для него важно, когда дома человек может получить внимание и поддержку. Он добавил, что забота может проявляться в простых вещах — от приготовленной еды до обычного разговора или проявления нежности.

Евгения Медведева в свою очередь рассказала о бытовых моментах в отношениях с супругом. По словам фигуристки, ее мама была удивлена, когда Ильдар самостоятельно покосил газон на даче.

«Вы бы знали, как он шедеврально косит траву. Моя мама просто была в шоке. Он просто молча взял газонокосилку, покосил весь газон», — поделилась Медведева.

Фигуристка рассказала, что раньше в ее семье подобными делами занималась бабушка или для этого приглашали других людей. По словам Медведевой, для ее мамы поступок Ильдара стал настоящим открытием.

Гайнутдинов также рассказал, что считает важным развивать разные сферы жизни одновременно. По его мнению, семью и профессиональную реализацию можно совмещать, если правильно распределять внимание.

«Мне кажется, что это вполне возможно. И я общаюсь со многими действующими артистами, которые очень успешны в своей профессии и продолжают развиваться, и у которых по трое-четверо детей», — отметил хореограф.

По словам Ильдара, сложные периоды в семейной жизни проходят быстрее, если человек не сосредоточен только на одной сфере. Он считает, что наличие работы, семьи и других интересов помогает сохранять баланс. Евгения Медведева в ответ на слова супруга о возможности совмещать карьеру и семью коротко отметила: «Проверим».

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