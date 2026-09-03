Токсины в тарелке: почему нельзя «слегка обжаривать» опята

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

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Следует уделить термической обработке особое внимание.

Грибы опята растут с конца весны до глубокой осени, однако именно сейчас их начинают массово собирать. И многие любители этого продукта допускают ошибку при его приготовлении.

О том, в чем она заключается, Life.ru рассказал кандидат биологических наук, научный сотрудник кафедры микологии и альгологии Биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Никита Комиссаров.

У 90% грибников есть привычка, набрав ведро опят, резать их и сразу кидать на сковородку. Будучи слегка сырыми или недожаренными, осенние опята сохраняют в своем составе токсины. Они вызывают раздражение на слизистой желудочно-кишечного тракта. Даже при небольшом остатке реакция организма будет острой — тошнота, рвота, спазмы и диарея.

Убить эти токсины можно при помощи высокой температуры. Однако многим кажется, что грибы будут вкуснее, если обжарить их слегка.

Вместо этого стоит отваривать осенние опята 20–30 минут после закипания, попутно сливая воду. Затем необходимо тщательно прожарить их до полного выпаривания жидкости и румяной корочки.

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