Каприз или сигнал тревоги: как понять, почему ребенок не хочет идти в школу

5-tv.ru: за нежеланием ребенка идти в школу может скрываться серьезная проблема

Фото: © РИА Новости/Александр Подгорчук

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Родителям бывает сложно считать, где заканчивается обычное недовольство и начинается проблема, которая требует внимания взрослых.

Фраза «я не хочу в школу» знакома многим родителям. Ребенок может говорить ее после сложного дня, из-за усталости, нежелания делать уроки или потому, что ему пока непривычно находиться в новом коллективе.

Но иногда за такими словами скрывается не обычное недовольство, а настоящая проблема: тревога, конфликт с одноклассниками, сложности с учителем или ощущение, что ребенок не справляется. Подробнее — в материале 5-tv.ru.

Почему ребенку может просто не нравиться школа?

Школа требует от ребенка много усилий. Нужно рано вставать, несколько часов концентрироваться на уроках, выполнять задания, соблюдать правила и общаться с большим количеством людей.

Иногда ребенок говорит, что ему не нравится школа, потому что:

ему сложно вставать утром;

он устает после занятий;

не любит конкретный предмет;

ему хочется больше свободного времени;

он пока не привык к новому режиму.

Такие ситуации часто проходят, когда ребенок адаптируется и находит комфортный ритм.

Какие признаки говорят, что проблема серьезнее?

Главное — смотреть не на одну фразу ребенка, а на изменения, которые сохраняются долго. Поводом обратить внимание могут быть:

постоянное нежелание идти в школу;

слезы или сильная тревога перед занятиями;

регулярные жалобы на плохое самочувствие именно в школьные дни;

резкое ухудшение настроения;

проблемы со сном;

потеря интереса к тому, что раньше нравилось;

замкнутость или необычная агрессия.

Если такие признаки повторяются, важно выяснить причину.

Как понять, что ребенок испытывает тревогу?

Тревога не всегда выглядит как открытый страх. Ребенок может не говорить «мне страшно», а выражать переживания иначе. Например, он начинает:

искать причины не идти в школу;

часто спрашивать, когда его заберут;

бояться отвечать у доски;

переживать из-за ошибок;

постоянно говорить, что у него ничего не получится.

Особенно часто это бывает у младших школьников, которым еще сложно объяснять свои эмоции словами.

Почему ребенок может скрывать проблемы в школе?

Не все дети сразу рассказывают родителям о трудностях. Ребенок может молчать, потому что:

боится расстроить родителей;

думает, что сам должен справиться;

стесняется рассказать о конфликте;

не знает, как объяснить свои чувства.

Поэтому отсутствие жалоб не всегда означает, что проблем нет.

Важно поддерживать привычку спокойно разговаривать о школе не только тогда, когда что-то случилось.

Как правильно спрашивать ребенка о школе?

Вопрос «Как дела в школе?» часто дает короткий ответ: «Нормально».

Лучше задавать более конкретные вопросы:

Что сегодня было самым интересным?

Что было самым сложным?

С кем ты общался на перемене?

Был ли момент, когда тебе стало неприятно?

К кому ты можешь обратиться за помощью в школе?

Такие вопросы помогают ребенку постепенно рассказывать больше.

Как отличить усталость от нежелания учиться?

После школы многие дети выглядят раздраженными или говорят, что больше не хотят туда идти. Это может быть обычной усталостью.

Если после отдыха, еды и сна ребенок снова спокойно относится к школе, скорее всего, проблема была в нагрузке.

Но если даже после выходных он продолжает переживать, отказывается идти на занятия или постоянно говорит о страхе, стоит разобраться глубже.

Роспотребнадзор рекомендует учитывать режим дня школьника, достаточный сон, отдых и нагрузку, поскольку переутомление может влиять на самочувствие и настроение ребенка.

Может ли причина быть в учителе?

Иногда ребенок говорит, что не хочет в школу, потому что ему сложно привыкнуть к новому педагогу. Не всегда это означает конфликт. Учитель может казаться строгим из-за новых правил или требований.

Но если ребенок регулярно рассказывает о грубости, унижении, страхе перед конкретным уроком или педагогом, ситуацию нельзя игнорировать.

В таком случае стоит спокойно поговорить с учителем и узнать, как он видит ситуацию.

Может ли проблема быть в одноклассниках?

Для ребенка школа — это не только уроки, но и отношения с другими детьми. Причиной нежелания идти в школу могут стать:

отсутствие друзей;

насмешки;

конфликты;

ощущение, что его исключают из общения.

Если ребенок говорит, что ему не с кем сидеть на перемене или никто не хочет с ним играть, важно уточнить детали. Иногда это обычный этап знакомства, а иногда — ситуация, которая требует вмешательства взрослых.

Нужно ли заставлять ребенка идти в школу?

Если каждый отказ заканчивается тем, что ребенок остается дома, тревога может усилиться. Он может решить, что избежать сложной ситуации проще, чем попробовать справиться.

Но и просто требовать «соберись и иди» тоже неправильно.

Сначала нужно понять причину. Если ребенку трудно — ему нужна поддержка, а не только контроль.

Когда нужно поговорить с классным руководителем?

Обратиться к учителю стоит, если родители замечают изменения в поведении ребенка или не могут понять, что происходит в школе.

Полезно узнать:

как ребенок ведет себя на уроках;

общается ли с одноклассниками;

участвует ли в школьной жизни;

замечает ли педагог какие-то сложности.

Учитель видит ребенка в коллективе и может дать важную информацию.

Когда нужна помощь специалиста?

Если проблемы сохраняются долго и начинают влиять на жизнь ребенка, стоит обратиться за помощью. Особое внимание нужно обратить, если ребенок:

категорически отказывается идти в школу;

испытывает сильный страх;

часто плачет;

жалуется на плохое самочувствие перед занятиями;

резко изменился в поведении;

перестал общаться с друзьями.

В таких случаях важно не ждать, что ситуация пройдет сама.

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