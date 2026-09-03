Шутка или травля? Что делать, если одноклассники дразнят ребенка в школе

5-tv.ru: не каждая шутка между одноклассниками — травля ребенка

Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин; 5-tv.ru

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Родителям бывает сложно понять, нужно ли вмешиваться в детский конфликт или дать им возможность разобраться самим.

Ситуация, когда ребенка дразнят в школе, может стать серьезным испытанием и для самого школьника, и для родителей. Ребенок может начать не хотеть идти на занятия, замыкаться в себе или скрывать происходящее, чтобы не расстраивать взрослых.

При этом не каждая неприятная фраза между детьми означает травлю. В школьной среде дети учатся общаться, иногда могут неудачно пошутить или поссориться.

Главная задача родителей — понять, что происходит на самом деле, и помочь ребенку справиться с ситуацией. Подробнее — в материале 5-tv.ru.

Почему дети начинают дразнить одноклассников?

Причины могут быть разными. Иногда ребенок пытается привлечь внимание, показать себя перед другими или проверить реакцию сверстника.

Бывает, что дети повторяют поведение группы: один начинает шутить, а остальные поддерживают его, не задумываясь о последствиях.

Иногда причиной становится желание выделиться за счет другого человека. В таких случаях особенно важно, чтобы взрослые помогли детям понять границы допустимого общения.

Как понять, что это просто шутка или уже проблема?

Главный критерий — не только сами слова, но и то, как ребенок себя чувствует. Стоит обратить внимание, если:

обидные слова повторяются регулярно;

ребенка специально провоцируют;

над ним смеются при других;

его исключают из игр или общения;

он боится идти в школу;

меняется его настроение и поведение.

Если ребенок после таких ситуаций чувствует себя униженным или беспомощным, проблему нельзя игнорировать.

Почему ребенок может не рассказывать родителям?

Многие дети скрывают неприятные ситуации в школе. Причины могут быть разными:

ребенок боится, что станет еще хуже;

ему стыдно признаться;

он думает, что взрослые не помогут;

не хочет выглядеть «ябедой».

Поэтому важно заранее показать ребенку, что разговор о проблемах — это не жалоба, а способ получить поддержку.

Как правильно поговорить с ребенком?

Если ребенок рассказал, что его дразнят, первая реакция родителей очень важна. Не стоит говорить:

«Не обращай внимания»;

«Сам виноват»;

«Дай сдачи».

Такие ответы могут создать ощущение, что ребенок остался один со своей проблемой. Лучше сказать: «Мне важно, что ты рассказал. Давай разберемся, что произошло».

После этого стоит уточнить:

кто именно его дразнит;

как давно это происходит;

где это случается;

кто еще это видит;

что делает ребенок в ответ.

Нужно ли учить ребенка отвечать обидчику?

Речь не обязательно идет о жестком отпоре. Ребенку важно иметь несколько вариантов поведения. Иногда помогает спокойный ответ без эмоций:

«Мне неприятно, когда ты так говоришь».

«Я не хочу это обсуждать».

«Остановись».

Некоторым детям проще не вступать в спор, а уйти из ситуации и обратиться к взрослому. Важно объяснить ребенку: просьба о помощи — это не слабость.

Стоит ли говорить ребенку «просто игнорируй»?

Иногда отсутствие реакции действительно снижает интерес у того, кто пытается спровоцировать. Но универсального решения нет. Если дразнение повторяется постоянно или ребенок испытывает сильный стресс, одного игнорирования недостаточно.

Школьнику может понадобиться помощь взрослых, особенно если ситуация выходит за рамки обычного конфликта.

Нужно ли сразу обращаться к учителю?

Если ситуация повторяется, разговор с классным руководителем необходим. Лучше не начинать с обвинений конкретного ребенка или его родителей. Важно рассказать о ситуации и попросить педагога обратить внимание на отношения в классе.

Например: «Ребенок говорит, что его регулярно дразнят на переменах. Хотелось бы понять, как это выглядит со стороны школы».

Учитель может не видеть всех ситуаций, которые происходят между детьми, поэтому важно поделиться наблюдениями.

Что делать, если ребенок говорит: «Я сам разберусь»?

Некоторые дети не хотят вмешательства родителей, потому что боятся выглядеть несамостоятельными. В таком случае важно уважать его желание, но объяснить, что взрослые могут помочь, если ситуация становится тяжелой.

Можно договориться: сначала ребенок пробует решить небольшую ситуацию сам, но если дразнение продолжается — он рассказывает взрослым.

Нужно ли разговаривать с родителями обидчика?

Прямой конфликт между взрослыми может усилить напряжение между детьми. Чаще эффективнее сначала обсудить ситуацию с классным руководителем. Педагог может оценить обстановку в коллективе и выбрать подходящий способ решения.

Если проблема серьезная и требует участия родителей, такой разговор лучше проводить спокойно и без обвинений.

Как поддержать самооценку ребенка?

Когда ребенка регулярно дразнят, он может начать думать, что проблема в нем. Поэтому дома важно укреплять его уверенность:

замечать успехи;

поддерживать интересы и увлечения;

проводить время вместе;

не сводить все разговоры только к школьным проблемам.

Ребенку важно понимать, что его ценность не зависит от мнения одного одноклассника.

Нужно ли учить ребенка давать сдачи?

Физическая агрессия обычно не решает проблему и может привести к новым конфликтам.

Ребенку важнее научиться защищать свои границы словами, уходить из опасной ситуации и обращаться за помощью.

При этом родители должны объяснить: если кто-то причиняет физический вред, ребенок имеет право защищать себя и обязательно сообщить взрослым.

Когда нужна помощь школьного психолога?

Стоит обратиться за дополнительной поддержкой, если ребенок:

постоянно боится школы;

перестал общаться с друзьями;

стал замкнутым или агрессивным;

плохо спит;

регулярно жалуется на самочувствие перед занятиями;

резко изменил поведение.

Специалист поможет ребенку справиться с переживаниями и найти способы взаимодействия с окружающими.

Как понять, что ситуацию удалось решить?

О проблеме говорит не только прекращение обидных слов. Важно, чтобы ребенок снова почувствовал себя спокойно в школе. Хорошие признаки:

ребенок снова хочет идти на занятия;

рассказывает о школе;

общается с одноклассниками;

увереннее реагирует на неприятные ситуации.

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