«Мне не с кем играть»: что делать, если ребенок не завел друзей в школе

5-tv.ru: отсутствие у ребенка друзей в школе не указывает на серьезные проблемы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Адаптация в классе у каждого ученика проходит по-разному: одним легко начать общение, другим нужно больше времени.

Первые дни в школе для ребенка связаны не только с уроками, но и с новой социальной средой. Нужно привыкнуть к учителю, одноклассникам, правилам общения и понять, с кем хочется проводить время на переменах.

Иногда родители ждут, что уже через несколько дней у ребенка появится лучший друг или компания. Но для многих детей знакомство с новым коллективом занимает больше времени.

Если школьник приходит домой и говорит: «Мне не с кем играть» или «У меня нет друзей», это не всегда означает серьезную проблему. Иногда ребенку просто нужно немного больше времени, чтобы почувствовать себя уверенно. Подробнее — в материале 5-tv.ru.

Почему ребенок может не найти друзей сразу?

У детей разная скорость адаптации. Один ребенок легко подходит к незнакомым детям и начинает разговор, а другому нужно сначала присмотреться и привыкнуть.

Особенно сложно бывает первоклассникам. Они только учатся взаимодействовать в коллективе: просить о помощи, предлагать игру, договариваться и решать небольшие конфликты.

Кроме того, в первые дни многие дети сами волнуются. Даже активный ребенок может стать более замкнутым, потому что пока не знает, как вести себя в новой обстановке.

Как понять, что ребенку просто нужно время?

Обычный период адаптации проходит постепенно. Ребенок может сначала мало рассказывать о школе, играть один на переменах или не сразу запоминать имена одноклассников.

При этом стоит обратить внимание на общее состояние:

хочет ли ребенок идти в школу;

рассказывает ли он хотя бы о каких-то событиях дня;

есть ли у него интерес к занятиям;

пытается ли он общаться с другими детьми.

Если ребенок пока не нашел близкого друга, но спокойно идет в школу и постепенно включается в жизнь класса, скорее всего, ему просто требуется время.

Как поговорить с ребенком о друзьях?

Не стоит каждый день спрашивать: «Ты уже нашел друзей?». Для ребенка это может звучать как дополнительное требование.

Лучше задавать вопросы о конкретных ситуациях:

С кем ты сидел на перемене?

С кем сегодня разговаривал?

Кто тебе показался интересным?

С кем было приятно играть?

Если ребенок отвечает «ни с кем», не нужно сразу расстраиваться или предлагать готовые решения.

Сначала важно понять, как он сам воспринимает ситуацию. Одному ребенку нормально иногда играть одному, а другой может сильно переживать из-за одиночества.

Как помочь ребенку познакомиться с одноклассниками?

Маленьким детям иногда нужны простые подсказки, как начать разговор. Можно вместе потренировать несколько вариантов:

«Можно с вами поиграть?»

«Давай вместе сделаем задание».

«Хочешь поменяться наклейками?»

«А во что ты любишь играть?»

Такие фразы кажутся простыми взрослым, но для ребенка они могут быть настоящим навыком, которому нужно научиться.

Также помогают общие занятия вне уроков: кружки, спортивные секции, школьные мероприятия. Там детям проще находить друзей через общий интерес.

Что делать, если ребенок стесняется?

Застенчивость сама по себе не является проблемой. Не всем детям нужно быть лидерами класса.

Родителям важно не навешивать ярлыки: «Ты у нас стеснительный» или «Ты не умеешь общаться». Такие слова могут закрепить ощущение, что с ребенком что-то не так.

Лучше поддерживать небольшие шаги:

сегодня ребенок поздоровался с одноклассником;

завтра спросил что-то у соседа по парте;

потом предложил совместную игру.

Даже маленькие успехи помогают постепенно стать увереннее.

Нужно ли приглашать одноклассников домой?

Иногда совместное время вне школы действительно помогает детям быстрее сблизиться.

Можно пригласить одного или двух одноклассников на прогулку или совместное занятие. Часто детям проще общаться в небольшой компании, чем в большом классе.

Но не стоит превращать это в обязательную стратегию. Если ребенок не хочет приглашать кого-то домой, важно понять причину.

Стоит ли просить учителя помочь?

Учитель видит детей во время уроков и перемен, поэтому может подсказать, с кем школьнику проще общаться, кто из одноклассников имеет похожие интересы.

Педагог также может помочь организовать совместную работу в парах или группах, где детям легче познакомиться.

При этом не стоит просить учителя «найти ребенку друга». Задача взрослого — создать условия для общения, а не выбирать друзей за ребенка.

Что не стоит делать родителям?

Есть несколько распространенных ошибок.

Не стоит сравнивать ребенка с другими. Фразы «Вот Маша уже со всеми подружилась» могут усилить тревогу.

Не нужно заставлять дружить с конкретным ребенком. У детей должны формироваться собственные симпатии.

Не стоит сразу вмешиваться в каждый конфликт. Ребенку важно учиться договариваться самостоятельно.

Но если ребенок рассказывает о постоянных обидах, насмешках или исключении из коллектива, помощь взрослых необходима.

Когда отсутствие друзей становится проблемой?

Несколько недель адаптации — это нормально. Но стоит обратить внимание, если ребенок долго остается один и это его сильно беспокоит.

Поводом для разговора могут быть:

нежелание идти в школу;

постоянные слезы после занятий;

жалобы, что никто не хочет общаться;

страх выходить на перемены;

ухудшение настроения и сна.

В таких случаях важно поговорить с ребенком, учителем и при необходимости обратиться к школьному психологу.

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