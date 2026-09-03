Кошмар ВСУ наяву: российские войска усиливают давление на противника с нескольких направлений

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Удары наносятся в том числе с помощью беспилотников «Ланцет».

Российские войска усиливают давление на оборону ВСУ сразу с нескольких направлений. Наши бойцы ищут уязвимые места противника и постепенно растягивают линию боевого соприкосновения. О ситуации на полях боев в ДНР расскажет корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин.

Алексеево-Дружковка — это кошмар ВСУ наяву. Российские войска с юга движутся через поселок к самой Дружковке. Противник на грани паники.

После освобождения Новоандреевки расширен плацдарм и западнее Дружковки, крепостного пояса Краматорско-Славянской агломерации. Но парадокс в том, что брать ее не так выгодно, как обойти с флангов и двигаться на север ДНР к последнему оплоту врага в Донбассе. Таким образом, оборона ВСУ будет растянута по фронтам, и они не смогут сконцентрировать больше войск в тех же Славянске и Краматорске.

С северо-востока к Славянску идут через Красный Лиман. Это уже 25-я армия западной группировки. Готовит к полету свое барражирующее оружие икс — «Ланцет».

«Ланцет» от латинского — «маленькое копье». Инструмент, которым медики раньше делали проколы и вскрывали нарывы, чтобы очистить рану. С тем же принципом действуют бойцы на фронте сегодня. И парни сейчас будут очищать территорию уже от техники ВСУ.

Большую часть пути «Ланцет» проходит в режиме радиомолчания, как стелс-невидимка. Далее оператор засекает цель и отдает ее искусственному интеллекту машины, после чего дрон уже самостоятельно сможет ее поразить.

На то, что классическая общевойсковая война превратилась в войну роботов и стала опаснее, бойцы уже привыкли смотреть философски и без ностальгии.

«Война — это всегда небезопасно. Враг ищет тебя, мы ищем врага. Война не есть хорошо, и по душе здесь все равно не может быть никак», — сказал техник-оператор расчета БПЛА «Ланцет» 25-й армии группировки войск «Запад» с позывным «Студент».

И выживет тот, кто лучше замаскируется.

«Сейчас хорошо — все зеленое, сложно заметить. Ну, зимой тоже выбираем позиции такие, где-либо замаскировано, либо слишком густо, чтобы не были замечены», — сказал старший оператор расчета БПЛА «Ланцет» 25-й армии группировки войск «Запад» с позывным «Малыш».

Именно уход от дронов после того, как расчет отработал на своей позиции, всегда самое запоминающееся. В этом признаются уже артиллеристы огромной самоходки. «Мста-С» — слишком крупная цель для противника, но тоже имеет свои преимущества.

«Газу до отказа на всю железку, смотались очень быстрым темпом. Деревья даже не помешали. Очень хорошо по грязи идет, только в ямах „дельфинов“ ловишь — плюхнешься, вся вода на тебя летит», — сказал механик-водитель САУ «Мста-С» 25-й армии группировки войск «Запад» с позывным «Старый».

На самом краснолиманском направлении встречное движение. ВСУ подтянули резервы и контратакуют под Лиманом. Наши сдерживают их усилия, стачивая наступательный потенциал и ждут часа своей контратаки.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.