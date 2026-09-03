Фото, видео: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев; 5-tv.ru

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Почетными гостями сессии стали президент Индонезии, премьер-министр Монголии, первый вице-президент Мьянмы и вице-премьер Государственного совета КНР.

Президент России Владимир Путин отдельно подчеркнул, что Дальний Восток должен стать центром экономического роста. Для этого власти переходят к новой стратегии развития. О том, как уже изменился регион и что его ждет впереди — расскажет корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

Почетные гости пленарной сессии приехали задолго до ее начала. Премьер Монголии поприветствовал на улице участников. Делегация из Индонезии идет в зал, чтобы услышать заявления нашего президента.

«Да, мы стратегические партнеры. У нас всесторонняя кооперация. Работаем во всех секторах — туризм, энергетика, обучение, торговля», — сказал посол Индонезии в РФ Жозе Тавареш.

Для такого сотрудничества Дальний Восток и является подходящей территорией. Форум в этом году принимает более 70 стран.

«Это деловое мероприятие традиционно собирает в столице Приморья руководителей бизнеса, специалистов, экспертов из десятков стран мира, прежде всего, конечно, из Азиатско-Тихоокеанского региона, который является мощным центром роста, задает темпы развития всей глобальной экономики», — сказал Владимир Путин.

Именно в этом контексте символично звучат слова президента Индонезии, который, выступая на форуме, вспомнил русскую поговорку.

«В России есть поговорка: „Один в поле не воин“. Действительно, в одиночку не победить. У нас есть похожая поговорка: „Тяжкая ноша становится легче, если несешь ее вместе“. В наших языках есть общее, древняя мудрость, которую завещали нам наши предки», — сказал президент Индонезии Прабово Субианто.

Пленарное заседание с участием Владимира Путина и почетных гостей — всегда ключевое событие на Восточном экономическом форуме. Президент говорит о развитии Дальнего Востока, где в центре — благополучие жителей макрорегиона.

За эти годы уровень жизни здесь заметно вырос. Поднялись зарплаты. Молодежь после окончания вузов не уезжает из региона, а жители центральной части страны переезжают сюда, чтобы открыть для себя новые возможности. Тем более работа здесь всегда есть.

«За прошедшее время безработица на Дальнем Востоке снизилась в четыре раза. В текущем году она составляет 2,2%, то есть как и в среднем по стране. Такой показатель безработицы — рекордно низкий для региона», — заявил президент.

В будущем показатели еще улучшатся. Ведь у Дальнего Востока теперь своя программа развития до 2036 года. Перед правительством президент ставит задачу сохранить темпы развития, запустить новые инвестпроекты.

«Первое: это промышленные, инфраструктурные, туристические, креативные и другие проекты, которые ориентированы на внутренний спрос, на повышение емкости национального российского рынка, а также на растущий спрос азиатского региона в целом. Второе — привлечение средств в инвестиционные компании, в развитие инфраструктуры цифровой, платформенной экономике. Третье — это базовый приоритет, новые вложения в образование и здравоохранение, в инфраструктуру, культуру и спорт», — перечислил Путин.

А для инвесторов созданы все условия. С 1 января будущего года на всем Дальнем Востоке и Арктике будет запущен единый преференциальный режим — это система льгот для бизнеса: низкие страховые взносы, отмена таможенных пошлин, помощь государства, чтобы, например, подвести к зданию газ, электричество, дорогу. Причем условия для инвесторов, по словам Путина, должны быть удобными и предсказуемыми.

«Обращаю внимание правительства: как уже действующие, так и новые федеральные, региональные и отраслевые преференции должны дополнять, а не противоречить друг другу. Нельзя, даже бессмысленно вводить налоговые льготы и одновременно, что называется, закручивать гайки в виде дополнительных проверок, избыточного контроля и надзора — я говорю именно «избыточного», — подчеркнул президент.

Это задача государства, подчеркивает Путин. Здесь главное — взвешенный подход: запустить мощный инвестиционный цикл на Дальнем Востоке, но и не допустить проблем в экономике.

«Здесь важно не переохладить экономику, мы прекрасно понимаем. С первых шагов, когда мы начинали эту работу, мы это знали, действовали. Разные мнения существуют на этот счет. Кто-то говорит, что пора уже начинать новый цикл, пора придать нашей экономической политике большей динамики и так далее. Об этом с экспертами можно говорить бесконечно. Но наша главная задача — это создать условия для частного инвестирования», — заявил Путин.

Еще одна задача, которую уже выполняет правительство, — новый Трансарктический коридор. Он проходит по Севморпути от Санкт-Петербурга и Мурманска до Владивостока и должен стать круглогодичным.

«В сегодняшней непростой ситуации в мире, в условиях рисков для глобального судоходства и торговли он призван обеспечить гибкость и безопасность международных поставок, открыть новые возможности для транзитных и каботажных перевозок», — сказал Путин.

Благодаря таким проектам развиваются арктические и дальневосточные города, создаются новые зоны отдыха — горнолыжные комплексы, базы отдыха, круглогодичные курорты. Особое внимание в регионе — защите ценных животных: дальневосточного леопарда и амурского тигра. Президент вспоминает, как недавно встретился с хищником.

«Ну, знаете, не могу не поделиться. На машине ехали по лесу. Выходит тигр, идет прямо перед машиной, хвостиком машет, никуда не уходит. Хозяин тайги, да. Было очень любопытно посмотреть на все богатство этих мест», — рассказал Путин.

Но это богатство нуждается в защите и в эффективной транспортной доступности. Президент говорит о пропускной способности БАМа и Транссиба и о стандартах по поставке грузов беспилотниками на Дальнем Востоке. Все это помогает регионам становиться еще более динамичными.

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