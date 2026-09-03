Путин заявил о необходимости укреплять систему ПВО из-за атак ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Мирный; 5-tv.ru

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Гражданские объекты не могут быть целями ударов даже в условиях вооруженного конфликта.

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости продолжать укрепление системы противовоздушной обороны на фоне атак на объекты инфраструктуры. Об этом он сообщил на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ-2026).

Глава государства отметил, что ранее российская сторона исходила из того, что гражданские объекты не могут стать целями атак даже в условиях вооруженного конфликта.

«Пока идет СВО, ответ только один: укреплять систему противовоздушной обороны», — сказал Путин.

По его словам, Россия была вынуждена изменить подход после того, как противник начал наносить удары по гражданским объектам.

«Мы ошиблись. Наш противник, к сожалению, думает иначе и начал наносить удары по этим гражданским, чисто гражданским объектам. Как вы видите, мы вынуждены были отвечать зеркально. И, судя по всему, наш ответ, в общем и целом оказался весьма. Значимым для тех, кто открыл этот ящик Пандоры», — отметил президент.

Путин также сообщил, что российские компании начали участвовать в защите своих предприятий и вкладывать средства в соответствующие меры.

«Начали компании включились, начали деньги вкладывать в защиту своих предприятий. Это уже приносит необходимые результаты и эффект. Мы будем дальше это делать, это на будущее пригодится», — заявил глава государства.

Он добавил, что недавно были отражены атаки на несколько нефтеперерабатывающих заводов.

Президент сообщил, что компании подключились к работе по усилению защиты своих предприятий. По его словам, это уже дает результаты.

«Начали компании включаться, начали вкладывать деньги в защиту своих предприятий. Это уже приносит необходимые результаты и эффект. Мы будем дальше это делать, это на будущее пригодится», — заявил глава государства.

Путин также рассказал, что атаки на несколько нефтеперерабатывающих заводов были отражены. Он добавил, что на предприятиях продолжаются ремонтные работы, и оставшийся объем восстановления планируется завершить в ближайшее время.

Глава государства отметил, что сейчас компаниям может быть выгоднее экспортировать сырую нефть на фоне роста цен, однако, по его словам, у российских предприятий есть чувство ответственности за обеспечение внутреннего рынка.

«Ремонты идут достаточно быстрыми темпами. Думаю, 10% оставшихся восстановим в самое ближайшее время», — сказал Путин.

Ранее Владимир Путин поручил правительству держать под контролем ситуацию с топливом в России. Глава государства отметил, что по вопросу обеспечения рынка топлива еще остаются нерешенные задачи. По его словам, возникшие сложности доставляют неудобства гражданам.

Для стабилизации ситуации на топливном рынке правительство ввело ряд мер, включая ограничение экспорта топлива и предоставление налоговых стимулов для импорта и увеличения производства.

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