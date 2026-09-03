«Очень важно»: Путин рассказал об ожиданиях от Госдумы нового созыва

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Работа депутатов связана с участием в принятии ключевых решений и определении направлений развития страны.

Президент России Владимир Путин рассчитывает, что депутаты Государственной Думы нового созыва поддержат инициативы, которые будут предложены правительством в ближайшее время. Об этом глава государства заявил на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ-2026).

Путин отметил, что после обновления Конституции парламент получил более широкие полномочия, в том числе возможность участвовать в формировании правительства.

«Напрямую парламент влияет на назначение министров и заместителей председателя правительства. Это очень важно, потому что депутаты имеют возможность оценить деловые качества каждого чиновника высшего ранга», — сказал президент.

По его словам, это имеет большое значение для кадрового обеспечения будущей совместной работы органов власти.

Путин также подчеркнул роль парламента в принятии бюджета и определении направлений использования государственных ресурсов для решения поставленных задач.

Глава государства выразил надежду, что новый состав Госдумы окажет поддержку инициативам, которые будут предложены кабмином.

«Я очень рассчитываю на то, что парламент поддержит те начинания, которые будут предложены правительством в самое ближайшее время», — заявил Путин.

Президент отметил, что одной из главных задач является выстраивание совместной работы, направленной на развитие высоких технологий и создание новых высокооплачиваемых рабочих мест.

«Это важно для того, чтобы создать такую благоприятную базу для развития экономики», — добавил Путин.

Ранее Владимир Путин заявил о задачах нового состава Государственной думы. Президент выступил на съезде партии «Единая Россия».

Глава государства призвал будущих депутатов защищать интересы страны, работать на благо граждан, дорожить доверием россиян и учитывать мнение людей.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва запланированы на 18–20 сентября 2026 года. В парламент должны избрать 450 человек: половину по партийным спискам, половину по одномандатным округам.

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