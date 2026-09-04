ФСБ обнаружила вражеский схрон с иностранным оружием в ДНР

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ; ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

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В тайнике лежали автоматы, пулеметы и гранатометы.

Федеральная служба безопасности России обнаружила и изъяла иностранное стрелковое оружие из вражеского схрона под Красноармейском в ДНР. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ РФ по региону.

«В результате совместных оперативно-боевых мероприятий УФСБ России по Донецкой Народной Республике и органов военной контрразведки Центрального военного округа под Красноармейском обнаружен тайник с иностранным вооружением, оставленный ВСУ при отступлении для дальнейшего использования в диверсионно-террористических целях», — гласит сообщение ведомства.

Оперативники обнаружили и изъяли пистолет, чешский автомат, американскую винтовку и три американских автомата. В тайнике нашлось и тяжелое оружие — турецкий пулемет и иностранная копия российского пулемета Калашникова, а также болгарский и шведский гранатометы. Все найденное вооружение передано в Министерство обороны РФ.

Ранее в июле ФСБ обнаружила тайник с восемью автоматами и тысячами патронов под Донецком. В тайнике нашли восемь различных модификаций автомата Калашникова и другое вооружение.

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