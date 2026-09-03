«А не хотите ли вы?»: Волкова рассказала, как попала в Театр сатиры

Екатерину Волкову пригласили в труппу Театра сатиры прямо в ее день рождения

Фото: © РИА Новости/Мария Девахина

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Участие в труппе учреждения стало для нее большим счастьем.

Актрису Екатерину Волкову пригласили в труппу Театра сатиры прямо в ее день рождения. Об этом она рассказала корреспонденту NEWS.ru.

Художественный руководитель учреждения Евгений Герасимов позвонил актрисе и предложил ей роль в спектакле «Филумена Мартурано, или Страсти по-итальянски».

«Так получилось, что практически два года назад Евгений Владимирович позвонил и сказал: «Мы выпускаем «Филумену Мартурано». А не хотите ли вы?», — рассказала Волкова.

По словам актрисы, участие в труппе театра стало для нее большим счастьем, о котором она прежде «не могла и мечтать». Волкова моментально согласилась. Как отметила артистка, это приглашение оказалось лучшим подарком на праздник.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Волкова после увольнения из Театра комедии пытается влиться в новый коллектив. Другие члены труппы воспринимают ее в качестве конкурента. Из-за стресса Волкова даже столкнулась с проблемами со здоровьем и перенесла операцию, детали которой не раскрывает.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.