В России изменят порядок диспансеризации взрослых

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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В частности, граждане будут обязаны посетить медицинского психолога.

В России планируют обновить правила проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации взрослых. В новый порядок войдут дополнительные исследования для выявления рисков сердечно-сосудистых заболеваний и атеросклероза. О подготовке изменений сообщила главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава России Любовь Дроздова в беседе с РИА Новости.

По словам специалиста, обновленная система сделает диспансеризацию более индивидуальной за счет расширения перечня обследований для отдельных групп риска.

Также проект предусматривает дополнительные гарантии для ветеранов боевых действий — участников специальной военной операции.

Одним из нововведений станет обязательная консультация медицинского психолога уже в первый день прохождения диспансеризации. Если получить ее сразу невозможно, прием должен состояться в течение трех рабочих дней для жителей городов и в течение десяти рабочих дней для граждан, проживающих в сельской местности или удаленных населенных пунктах.

Ранее Минздрав также изменил требования к оформлению карты учета диспансеризации. При оценке липидного профиля теперь учитываются показатели холестерина липопротеинов высокой и низкой плотности (ЛПНП), липопротеинов очень низкой плотности, а также уровень триглицеридов.

Кроме того, ведомство сообщало о планах обновить стандарт лечения депрессии. В документе предусматривается расширение участия специалистов перед назначением терапии для выявления возможных противопоказаний, а также увеличение перечня лекарственных препаратов и немедикаментозных методов профилактики.

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