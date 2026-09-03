Фото, видео: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев; 5-tv.ru

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Встреча подчеркнула значение личных отношений между лидерами для развития двусторонних связей.

Президент России Владимир Путин провел переговоры с президентом Индонезии Прабово Субианто во Владивостоке, где проходит Восточный экономический форум (ВЭФ-2026).

Российский лидер отметил, что нынешняя встреча стала второй в этом году, и подчеркнул значение личных отношений между лидерами для развития двусторонних связей.

«Наши личные отношения отражают и подлинно стратегический характер межгосударственных связей», — сказал российский президент.

Глава государства поблагодарил президента Индонезии за визит во Владивосток и участие в качестве главного гостя Восточного экономического форума.

Путин назвал Индонезию одним из ключевых партнеров России в Юго-Восточной Азии. По его словам, страны связывают многолетние дружественные отношения, а торговый оборот продолжает расти.

«В прошлом году свыше 12% плюс», — отметил президент.

Он также рассказал о работе совместной комиссии, в рамках которой стороны развивают сотрудничество в сельском хозяйстве, судостроении, информационных технологиях и энергетике, включая атомную отрасль.

Кроме того, Путин напомнил о подписании соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Индонезией.

«Джакарта — наш надежный и давний друг. Мы сотрудничаем на международных площадках, везде, включая ООН», — подчеркнул российский лидер.

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