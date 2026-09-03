Генпрокурор РФ предложил меры поддержки бизнеса после атак БПЛА

Фото, видео: © РИА Новости/Юрий Кочетков; 5-tv.ru

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В частности, пострадавшим предпринимателям могут помочь отсрочки и рассрочки по обязательным платежам.

Генеральный прокурор России Александр Гуцан выступил с инициативой расширить меры поддержки для представителей малого и среднего бизнеса, которые понесли ущерб из-за атак украинских беспилотников.

Об этом глава надзорного ведомства заявил на сессии «Снижение рисков ведения бизнеса как фундамент для развития экономики страны» в рамках Восточного экономического форума.

Отвечая на вопрос журналиста и модератора Петра Марченко, Гуцан предложил предоставить пострадавшим предпринимателям возможность получить отсрочки и рассрочки по обязательным платежам. Кроме того, он считает целесообразным предусмотреть период, в течение которого бизнес сможет выплачивать банковские кредиты без риска ухудшения кредитной истории.

Еще одной возможной мерой поддержки генпрокурор назвал введение в 2027 году моратория на проверки таких предприятий со стороны контролирующих органов, включая прокуратуру. По словам Гуцана, такой подход может стать взвешенным решением для помощи компаниям, столкнувшимся с последствиями атак беспилотной авиации ВСУ.

Ранее правительство России утвердило меры поддержки для предпринимателей, пострадавших от атак беспилотников на логистические центры маркетплейса Wildberries. Эти меры распространяются на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, если размер причиненного ущерба превышает 5% их годового дохода.

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