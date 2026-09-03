Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru

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Министр также обратился к критикам из Скандинавии.

Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что российская сборная допущена к Олимпийским играм в Лос-Анджелесе в 2028 году и готовится к выступлению. Об этом он рассказал в интервью "Известиям" в рамках ВЭФ-2026.

По словам министра, спортивная дипломатия ведется активно.

«Есть с кем говорить, есть о чем говорить, и будем за нашу сборную биться», — сказал Дегтярев.

Он отметил, что США заинтересованы в участии России, поскольку без нее соревнования теряют в уровне.

«Какие соревнования без России? Конкуренция ниже, фейковые чемпионы никому не нужны. Без нас любые соревнования рождают фейковых чемпионов», — подчеркнул министр.

Дегтярев также обратился к критикам из Скандинавии — Швеции, Норвегии и Финляндии, — выступающим против допуска россиян.

«Они же сами себя унижают. Они не настоящие чемпионы, они в душе это знают, и мы им постоянно на это указываем. Ребята, без нас вы фейковые», — заявил он.

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