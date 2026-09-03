Фото: © РИА Новости/Антон Вергун; 5-tv.ru

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Он также указал на важность оставаться открытыми внешнему миру.

Современное поколение должно знать историю и усваивать опыт предков, чтобы сохранить свою национальную идентичность. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на сессии «Дипломатия правды» в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Молодежь должна впитывать в себя историю. Без ощущения сопричастности к тому, что делали наши предки, что они отстаивали, ради чего они жили, очень трудно сохранить свою национальную принадлежность», — сказал он.

При этом глава ведомства подчеркнул, что наряду с сохранением национального самосознания важно оставаться открытыми внешнему миру. По его словам, такая черта всегда была присуща России на всех этапах ее развития.

Ранее Лавров сообщил, что Россия не будет умолять Евросоюз снять санкции, поскольку это не соответствует характеру русского народа. Он добавил, что у Москвы достаточно друзей, которые, в отличие от Брюсселя, готовы к равноправному и открытому сотрудничеству.

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